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Çavuşoğlu,Lavrov ile telefonda görüştü

Astana zirvesinin ilk gününde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

Çavuşoğlu,Lavrov ile telefonda görüştü

Çavuşoğlu Rus mevkidaşıyla, Suriye'deki durumu ele aldı. Lavrov ve Çavuşoğlu, Suriyeli taraflar arasındaki müzakere sürecini güçlendirme konusunda anlaşmaya vardı. Astana zirvesinde Suriye hükümeti ile muhalefet arasında görüşmeler bugün de sürüyor. 

Öte yandan, Rusya Federasyon Konseyi Savunma Komitesi Başkanı Viktor Bondarev, Rusya'nın Suriye'deki askeri varlığınına ilişkin açıklama yaptı. "Şu anda Suriye topraklarının yaklaşık yüzde 95'i IŞİD'den temizlendi." diyen Bondarev, "Suriye'de halkın güvenliğini sağlamaya yetecek sayıda asker bulundurmaya devam edeceklerini" sözlerine ekledi. 

Bondarev, "Suriye'yi özgürlüğüne kavuşturuncaya kadar ülkeden ayrılmama" sözü verdi. 


Rusya, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın talebi üzerine 30 Eylül 2015'te Suriye'de terörle mücadele operasyonuna başlamıştı. 



ulusal.com.tr

Etiketler; #astana zirvesi #Mevlüt Çavuşoğlu #rusya #Sergey Lavrov
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