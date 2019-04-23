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Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, S-400 sistemlerinin Azerbaycan ya da Katar'a konuşlandırması gibi bir durumun gündeme gelmediğini söyledi. F 35 tartışmalarına da değinen Çavuşoğlu "Olmazsa ihtiyacı başka yerden karşılaşırız" dedi.

Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sputnik’e yaptığı açıklamada  F 35 ve S 400 tartışmalarına değindi. 

S-400 füze savunma sistemlerinin teslim alındıktan sonra Azerbaycan ya da Katar'a kurulacağı yönündeki iddiaları yalanlayan Çavuşoğlu, bu konunun hiçbir zaman gündeme gelmediğini söyledi.

"Rusya ile anlaşmayı yaptık. Şimdi teslim süresini konuşuyoruz." diyen Dışişleri Bakanı "Rusya satacak olsa Azerbaycan’a doğrudan satar. Aracıya gerek yok. Zaten iki ülkenin ilişkileri de çok iyi’’ ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, S 400'ler nedeniyle ABD’den F 35’lerin teslim etmeme ihtimali üzerine ise "F-35’ler ile ilgili sorun olması durumunda Türkiye’nin bu ihtiyacını S-400’lerde olduğu gibi başka bir yerden karşılar" dedi.

NATO’da kararların oybirliği ile alındığını söyleyen Çavuşoğlu,  ABD’nin Türkiye’yi NATO’nun dışına itemeyeceğini söyledi, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’in "Müttefiklerimizin her biri ihtiyaçlarını istediği yerden karşılayabilir" sözlerini hatırlattı. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #Mevlüt Çavuşoğlu #Dışişleri Bakanı
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