Caydırıcılık ve kamu vicdanı odakta: Yargıda ‘suça sürüklenen çocuk' düzenlemesi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu Başkanı Müşerref Pervin Tuba Durgut ile birlikte Sarıyer Hakimevi'nde mağdur ailelerle bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme öncesinde yapılan açıklamalarda, çocuk suçluluğu ile mücadelede yeni bir dönemin sinyalleri verildi.

"TOPLUMDA RAHATSIZLIK OLDUĞU AŞİKAR"

Adalet Bakanlığı ve TBMM ilgili komisyonunun koordineli yürüttüğü çalışmalarda, "suça sürüklenen çocuk" kavramının temelden değiştirilmesi hedefleniyor. Bakan Gürlek, yargı pratiğinden gelen bir isim olarak dosyaların içeriğine vakıf olduğunu ve toplumdaki hassasiyetleri dikkate alan bir kanun çalışması yürüttüklerini belirtti:

"Suça sürüklenen çocuklara verilen cezalarla ilgili toplumda bir rahatsızlık olduğu aşikâr. Bu hassas ve kırılgan konudaki mağduriyetleri gidermek, kamu vicdanını rahatlatmak adına gerekli adımları kararlılıkla atacağız. Ailelerimizin gözlemlerini kanunun yasalaşma aşamasında dikkate alacağız."

CAYDIRICILIK VURGUSU

TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu Başkanı Müşerref Pervin Tuba Durgut, 18 yaş altı kişilerin karıştığı suçların kamu vicdanını rahatsız edecek boyutlara ulaştığına dikkat çekti. Komisyon bünyesinde tüm risk ve koruyucu faktörlerin analiz edildiğini ifade eden Durgut, şu noktaların altını çizdi:

Çocukları suça iten nedenlerin ortadan kaldırılması için rehabilite edici adımlar güçlendirilecek.

Kamuoyunda oluşan "cezasızlık" algısını kırmak adına cezaların daha caydırıcı hale getirilmesi planlanıyor. Öte yandan mağdur ailelerin adalet mücadelesinde devletin yanlarında olduğunu hissetmelerinin önemi vurgulandı.

YASAL TAKVİM VE UYGULAMA

Hazırlıkları süren düzenlemenin, 12. Yargı Paketi içeriğinde TBMM gündemine taşınması bekleniyor. Yeni mevzuatla birlikte, suça sürüklenen çocukların yargılanma süreçlerinde hem toplumsal güvenliğin tesisi hem de mağdur haklarının öncelenmesi stratejik bir öncelik olarak tanımlanıyor.