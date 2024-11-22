Çayırhan direnişine Zonguldak’tan güçlü destek: Özelleştirmeyle mücadele büyüyor!

Türkiye enerji üretimi ve ekonomisine büyük katkı sağlayan Çayırhan Termik Santrali ve maden ocaklarının varlık satışı yöntemiyle özelleştirilmesi kararına karşı 500 maden işçisi, kendilerini madene kapatarak tepkilerini ortaya koydu. İşçilerin, “Özelleştirme durdurulana kadar mücadelemiz devam edecek” açıklamasıyla kararlılıklarını vurguladığı süreçte, Zonguldak’taki maden işçilerinden de güçlü bir destek geldi.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu, yaptığı açıklamada, “Bu karardan vazgeçilmemesi durumunda tüm maden işçilerinin sahaya inerek sonuç alıncaya kadar omuz omuza mücadele edeceğini” belirtti.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Aydınlık’a verdiği demeçte, “Yapılacak her eyleme destek vermeye hazırız. Zonguldak’taki maden işçisi kardeşlerimiz gönüllü olarak bölgeye gitmek için başvuruyor” ifadelerini kullandı.

Ankara Çayırhan’daki madencilerin hükümetle yaptığı görüşmelerden sonuç alınamaması üzerine başlattığı eylem, özelleştirme karşıtı mücadelede yeni bir dayanışma cephesi oluşturdu. Zonguldak’tan verilen destek mesajları, bu birlikteliğin güçlenerek devam edeceğinin sinyalini verdi.

‘İKİ GÜZİDE İŞLETME’

GMİS, Çayırhan’daki özelleştirilmeye karşı maden işçilerinin başlattığı eyleme destek açıklaması yaptı. Özelleştirmeye karşı tavırlarının net olduğunu belirten Genel Maden İşçileri Sendikası Yönetim Kurulu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Çayırhan’da maden işçilerimizin özelleştirmeye karşı başlattıkları eylemin yanındayız. Çayırhan Linyit İşletmesi ile Çayırhan Termik Elektrik Santrali’nin özelleştirilmesi kararından derhal vazgeçilmeli, kamu eliyle işletilmeye devam edilmelidir.”

‘ZONGULDAK’TAKİ MADENCİLER ÇAYIRHAN’A GİTMEK İÇİN ARIYOR’

Aydınlık’a konuşan GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil de, “Yapacakları her eyleme destek vermeye hazır olduğumuzu kendilerine ilettik. Zonguldak’taki maden işçisi kardeşlerimiz de gönüllü olarak bölgeye intikal etme konusunda bizlere başvuruyorlar, devamlı arıyorlar. Şu an için onlardan haber bekliyoruz.” ifadelerini kullanarak şunları dile getirdi:

“Genel Maden İşçileri Sendikası olarak bizler de yıllardır bu mücadelenin içindeyiz. Özellikle derin madencilik yapan yerlerimizin kamu eliyle işletilmesi gerektiğini yıllardır savunuyoruz. İşte 1994’te 5 Nisan kararlarından sonra Türkiye’de bir özelleştirme furyası doğdu.

"Özelleştirebildiklerini özelleştirdiler, geri kalanlar için de yıllardır biz mücadele ediyoruz. Arkasından da 2004 yılında kanunda bir değişiklik yapılarak redevans usulü işletmeler ortaya çıktı. Tabii bu bir şekil elden çıkartma politikaları. Bu elden çıkartma politikalarına, özelleştirmelere karşı yıllardır mücadele eden bir sendikayız.

“Çayırhan’daki de düzgün bir işletme. İki tesis yanyana. Hem enerji hem de kömür işletmesi yanyana birbirinin amortismanını sağlayabilen ve devlete büyük katma değer sağlayan iki tane güzide kuruluşumuz.

"Böyle bir kuruluşun elden çıkartılmaya çalışılması doğru değil. Orada kendilerini madene kilitleyerek bir eylem başlatan arkadaşlarımız hem işyerlerini korumak hem de kendi geleceklerini ve çocuklarının geleceklerini korumak için bir haklı mücadelenin içine girdiler.”

Yapılacak her eyleme maden işçileri olarak destek vermeye hazır olduklarını söyleyen Yeşil, “Bugün halihazırda Zonguldak’taki maden işçisi kardeşlerimiz de böyle bir organizasyon düzenlendiğinde burada gönüllü olarak bölgeye intikal etme konusunda bizlere başvuruyorlar, devamlı arıyorlar. Şu an için onlardan haber bekliyoruz. Emek en yüce değerdir. Herkes emeğine, işyerine böyle sahip çıksa bazı şeyler farklı olur. O yüzden bizler sendikacılık ve işyerlerine sahip çıkma adına mücadeleye destek veriyoruz.” dedi.