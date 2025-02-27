Çayırhan işçileri ayakta: “Enerji-maden vatandır, vatan satılamaz!”

Ankara’nın Çayırhan bölgesinde bulunan Termik Santral ve Maden İşletmesi’nin satışına karşı çıkan işçiler, yeniden eyleme geçti. Sabah saatlerinde jandarma barikatıyla karşılaşan işçiler, engelin kaldırılmasının ardından maden sahasına girerek çadır kurmaya başladı.

Ekrem Demir Ekrem Demir
Çayırhan işçileri ayakta: “Enerji-maden vatandır, vatan satılamaz!”
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Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, işçilerin 4 Mart’taki ihale tarihine kadar mücadeleye devam edeceğini belirterek, “Yarın ola hayrola! İstişarelerimizi yapacağız, kararımızı vereceğiz. 4 Mart’a kadar mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

“Enerji-maden vatandır, vatan satılamaz!” sloganları eşliğinde alana giren işçiler, hükümete “Bu karardan vazgeçin” çağrısında bulundu.

BÖLGE HALKI VE YEREL YÖNETİCİLER KARARA KARŞI

Çayırhan’daki işçiler ve bölge halkı, santralin devlet eliyle işletilmesi gerektiğini savunarak altı aydır satış kararına karşı mücadele ediyor. Konuyla ilgili hükümet yetkilileriyle çeşitli görüşmeler yapıldı. AK Parti ve MHP’nin yerel yöneticileri de satışa karşı çıkıyor.

AK Parti Beypazarı İlçe Başkanı Halil Etili, “Çalışanların ve bölge halkının beklentisi santralin devlet eliyle güvenli bir şekilde işletilmesidir” diyerek ihale kararının iptal edilmesini istedi.

ALTIN YUMURTLAYAN TAVUK!

Çayırhan Termik Santrali, en az 20 yıllık yakıt rezervine sahip olması nedeniyle stratejik bir öneme sahip. Türkiye’nin 38’inci, Ankara’nın ise ikinci büyük enerji santrali olan tesis, 12’nci büyük Linyit Termik Santrali konumunda. Aylık 700 milyon liralık gelir üreten santral, “altın yumurtlayan tavuk” olarak nitelendiriliyor.

İşçiler, ihale tarihine kadar hem enerji santrali hem de maden sahasında eylemlerini sürdüreceklerini vurguladı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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