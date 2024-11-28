Çayırhan maden işçilerine Beypazarı'ndan büyük destek

Özelleştirme karşıtı mücadelelerini sürdüren Çayırhan maden işçileri, Ankara’ya doğru ilerlerken Beypazarı’na ulaştı. İşçilerin bu hak arayışı, Beypazarı halkından büyük destek gördü.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Çayırhan maden işçilerine Beypazarı'ndan büyük destek
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Yürüyüş esnasında Beypazarı halkı, işçileri coşkuyla karşılarken, esnaflar da dayanışma amacıyla yiyecek ve içecek ikramında bulundu. Bölgedeki vatandaşlar, maden işçilerinin haklı taleplerinin yanında olduklarını ifade etti.

Madenciler, özelleştirmenin iş güvenliği ve çalışma koşullarını olumsuz etkileyeceğini belirterek, mücadelelerinin yalnızca kendi gelecekleri için değil, madencilik sektörünün tüm çalışanları adına olduğunu vurguladı.

Çayırhan maden işçilerinin yürüyüşü, dayanışma duygularını pekiştiren görüntülere sahne olurken, işçiler Ankara’ya ulaşana kadar kararlılıkla yollarına devam edeceklerini ifade etti.

ÖZELLEŞTİRME ERTELENDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığının açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Çayırhan Termik Santrali ve santrale kömür temin eden maden sahalarının özelleştirilmesine ilişkin ihale ilanı 17.0.2024 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmış ve ihalede son teklif verme tarihi 04.12.2024 olarak belirlenmiştir.

İdaremiz söz konusu özelleştirme işleminin etkin, verimli, şeffaf ve hukuka uygun bir şekilde yürütülmesine azami özeni göstermektedir. Kamuoyunda gündeme getirilen hususlar da dikkate alınarak; ihaleye konu alanların gözden geçirilerek tekrar değerlendirilmesi ve çalışanlarımızın taleplerinin incelenerek değerlendirilmesi amacıyla söz konusu ihalede son teklif verme tarihi 04.03.2025 Salı günü saat 18.00'e kadar uzatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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