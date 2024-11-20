Çayırhan'da 500 madenci kendilerini madene kapattı

Çayırhan Termik Santrali maden sahalarının özelleştirme kararı alınmasına karşı olan madenciler bugün sabah 08.00 vardiyasında madene indiler ve kendilerini yer altına kapattılar.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul: “Çayırhan özelleştirmesi durduruluncaya kadar mücadelemiz devam edecek. İşçinin ekmeğini, emeğini ve alın terini kimseye teslim etmeyeceğiz.”

Akçul, “Bu ekonomik koşullarda işsiz kalma tehlikesi yaşayan maden işçilerimiz seslerini duyurmak için kendilerini madene kapattılar. Geldiğimiz nokta maalesef iç açıcı değil. Haftalardır bu konuyla ilgili tek bir umut ışığı göremeyen işçiler artık yer altından seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Bizler de Sendika olarak sonuna kadar mücadele edeceğiz. Özelleştirme İdaresinin işgüzarlığı, emekçi kardeşlerimizi belirsizliğe terk etmekte, haklarımızı ve geleceğimizi hiçe saymaktadır. Özelleştirme kararları kamu yararını gözetmeden alınamaz. Bizleri ve kamu yararını yok sayarak alınan bu karar, çok geç olmadan geri çekilmelidir. Maden işçilerini işsiz, evsiz, aşsız bırakacak Çayırhan özelleştirmesi durduruluncaya kadar mücadelemiz devam edecek. İşçinin ekmeğini, emeğini ve alın terini kimseye teslim etmeyeceğiz.”