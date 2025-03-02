Çayırhan'da ihale tarihi 4 mart Salı: İşçilerin satışa karşı eylemi sürüyor

Ankara’da bulunan Çayırhan Termik Santrali ve maden işletmesinin satış sürecinde son haftaya girildi. Türkiye’nin 32’nci Ankara’nın ikinci büyüklüğe sahip işletmesinde ihaleye teklif vermek için son gün 4 Mart. İşçiler "ya iptal ya iptal" sloganıyla stratejik önemdeki kurumun satışına karşı mücadele ediyor.

Hükümetin, altın yumurtlayan tavuk olarak tanımlanan enerji ve maden işletmelerini satış programı işliyor. Ankara’da bulunan Çayırhan Termik Santrali ve maden işletmesinin satışı için teklif vermede son günlere gelindi.

Yüksek gelir getiren işletmeleri satın almak isteyen şirketlerin başvuruları sürerken karara karşı çıkan işçilerin eylemleri de devam ediyor.

İşletmelerde çalışan yaklaşık 2 bin 3 yüz işçi karara 6 aydır yaptıkları eylemlerle karşı çıktılar. İçinde AK Partili ve MHP’li yöneticilerin de bulunduğu bölge halkıyla birlikte ilgili bakanlarla, hükümet yetkilileriyle görüştüler. En son çare olarak kendilerini madene kapatarak tepkilerini gösterdiler. İşletmeler önünde eylem çadırları kurdular, yetmedi Ankara’ya yürüdüler...

Dört günlük yürüyüşle Hazine ve Maliye Bakanlığı önüne geldiler, yetkililere seslendiler: “İşletmelerin geliri bir iki kişinin cebine değil devletin cebine gitsin” diye haykırdılar.

İŞÇİLER EYLEM ÇADIRLARINDA MÜCADELEYE DEVAM EDİYOR

Çayırhan Termik Santrali en az 20 yıllık yakıtıyla ve aylık geliriyle onlarca şirketin iştahını kabartıyor. Yanı başında bulunan madenden çıkarılan kömürü yakarak enerji üretiyor. Türkiye’nin 32’nci Ankara’nın ikinci büyüklüğe sahip işletmesi durumunda.