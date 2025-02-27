Çayırhan'da madenciye Jandarma barikatı

Özelleştirmeye karşı mücadele eden Çayırhan işçileri bugün yeniden eylem sürecini başlatıp ve kendilerini madene kapatacaktı. Sabah saatlerinden itibaren Jandarma girişleri kapattı, işçilerin bölgeye girişi yasaklandı.

Çayırhan'da madenciye Jandarma barikatı
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Çayırhan Termik Santrali’nin özelleştirilme kararına karşı, maden ve santralde örgütlü işçiler, Maden İş Sendikası ve TES-İŞ Sendikası önderliğinde mücadelesini sürdürüyor.

İşçiler 4 Mart'a ertelenen özelleştirme kararı için bugün yeni bir eylem sürecini başlatacaklarını ve kendilerini madene kapatacaklarını duyurmuşlardı. Sabah saatlerinden itibaren jandarma, işçilerin bölgeye girişini yasakladı.

İşçiler, geçen hafta Çayırhan’dan Ankara’ya yürüyüşlerini tamamlayarak Maliye Bakanlığı önünden bir kez daha hükümeti uyarmıştı. Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul mücadeleye kısa bir ara verdiklerini belirtmiş ve yeniden eyleme hazırlandıklarını söylemişti.

AYRINTILAR GELİYOR

Çayırhan'da madenciye Jandarma barikatı - Resim : 1

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