ÇEDES'e Karşı CKD Sahaya İndi

Millî Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ortaklığında yürütülmesi planlanan ÇEDES projesine karşı Cumhuriyet Kadınları Derneği sahaya indi.



CKD Fatih Şubesi önce vatandaşlarla buluştu ardından da ‘’Okullarımızda Milli, Devrimci, Değerlerimiz Öğretilsin’’ başlıklı basın açıklaması yaptılar. Açıklamada Değerler eğitiminde ‘Milli Eğitim Temel Kanunu’ndaki ilkelerin esas alınması vurgusu yapıldı ve ÇEDES projesinin iptali istendi.