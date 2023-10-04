ÇEDES'e Karşı CKD'den Açıklama

Değerler Eğitimi vermek üzere din hizmetlerinde çalışan kişilerin görevlendirilmesini planlayan ÇEDES projesine karşı Cumhuriyet Kadınları Derneği mücadeleyi büyütüyor. İzmir’de yapılan basın açıklamasında şube başkanı Özlem Göktoğan, ÇEDES’in “Eğitimi dinselleştirme projesi olduğunu” belirtti.

ÇEDES'e Karşı CKD'den Açıklama
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Cumhuriyet Kadınları Derneği, Değerler Eğitimi vermek üzere din hizmetlerinde çalışan kişilerin görevlendirilmesini planlayan ÇEDES projesine karşı yürüttükleri mücadeleyi yurt geneline yayıyor.

Konak Meydanında yapılan basın açıklamasında yurttaşlara ÇEDES projesi anlatıldı. Şube Başkanı Özlem Göktoğan projeyle velilere baskı yapıldığını söyledi. ÇEDES’in eğitimi dinselleştirme projesi olduğunu belirten Gökdoğan, “Milli eğitim Bakanlığı ÇEDES projesini iptal etmelidir” dedi. Cumhuriyet Kadınları ÇEDES’e karşı mücadelede sonuca ulaşana kadar mücadele devam etmekte kararlı.

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