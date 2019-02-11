İstanbul Çekmeköy'de askeri helikopter düştü. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada 4 askerin şehit olduğunu belirtti. Düşen helikopterde şehit olan askerlerimizin isimleri belli oldu.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Çekmeköy'de askeri helikopterin düşmesine sebep olan olgular ile varsa kusuru bulunan tüm kişilerin tespiti ve haklarında yasal gereğinin yapılması amacıyla soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü belirtildi.



Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, saat 18.50 civarında 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığı'na ait olan UH-1 tipi askeri helikopterin Çekmeköy Kirazlıdere Mahallesi’nde bulunan bir site içine düştüğünün bildirilmesi üzerine soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.



Olay esnasında helikopterde bulunan Pilot Yüzbaşı Ümit Özer, Yüzbaşı Semih Özcan, Astsubay Başçavuş İlyas Kaya ve Astsubay Üstçavuş Yakup Avşar’ın şehit olduğu aktarılan açıklamada, soruşturma kapsamında görevlendirilen bir cumhuriyet başsavcıvekili ile iki cumhuriyet savcısının derhal olay yerine intikal ederek inceleme yaptıkları, askeri helikopterin ait olduğu komutanlığına bağlı kaza kırım ekibinin de bölgede çalışma yürüttüğü bilgisi verildi.



Açıklamada, gerekli adli muayenelerin tamamlanmasının ardından şehit cenazelerinin İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığına gönderileceği bildirilerek, şunlar kaydedildi:

"Helikopterin düşmesine sebep olan olgular ile varsa kusuru bulunan tüm kişilerin tespiti ve haklarında yasal gereğinin yapılması amacıyla soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi üzerine İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce olayla ilgili yayın yasağı kararı verildiği hususları, kamuoyuna ve tüm basın yayın kuruluşlarına saygıyla duyurulur."





Çekmeköy'de zorunlu iniş sırasında düşen helikopterde şehit olan 4 askerin cenazesi, Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na getirildi

Kirazlıdere Mahallesi Sultangazi Caddesi Parkverde Sitesi'ne zorunlu iniş sırasında askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 4 askerin cenazesi, Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alındı.

Ambulanslara alınan şehit Pilot Yüzbaşı Ümit Özer, Yüzbaşı Semih Özcan, Astsubay Başçavuş İlyas Kaya ve Astsubay Üstçavuş Yakup Avşar'ın cenazeleri, polis eskortu eşliğinde Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

