Düşen helikopterde şehit olan 4 asker için ilk tören İstanbul'da yapıldı. Türk bayrağına sarılı cenazeler toprağa verilmek üzere memleketlerine uğurlandı. Büyük bir faiciayı önleyerek şehit olan askerlerimiz Ankara, İzmir, Eskişehir ve Niğde'de toprağa verildi.

Şehit 4 asker için İstanbul Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde cenaze töreni düzenlendi.



Basına kapalı yapılan törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, şehitlerin aileleri ve vatandaşlar katıldı.



Şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutları, askerlerin omuzlarında katafalka konuldu. Saygı duruşunun ardından şehitlerin öz geçmişleri okundu.



Törenin ardından cenazeler askeri araçlarla Atatürk Havalimanı'na görütüldü, memleketlerine uğurlandı.



Yüzbaşı Semih Özcan'ın naaşı da Ankara'da Ahmet Akseki Camisi'ne getirildi. Şehit Yüzbaşı için yapılan törene Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı.



Yüzbaşı Ümit Özerli'nin cenazesi de İzmir'de toprağa verildi.



Eshişehirliler ise şehit Astsubay Başçavuş İlyas Kaya'yı karşıladı. Türk bayraklarıyla donatılan şehidin evinden helallik alındı.



Astsubay Üstçavuş Yakup Avşar için de Niğde'de tören yapıldı.



