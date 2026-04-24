Çekmeköy'de Fatma Nur öğretmeni öldüren sanık hakim karşısına çıktı

İstanbul'un Çekmeköy ilçesindeki Borsa İstanbul Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik'i bıçaklayarak öldüren, ayrıca öğretmen ve öğrenci yaralayan 17 yaşındaki Furkan Samet Bakalım'ın yargılanmasına başlandı. Hakkında 126 yıla kadar hapis cezası talep edilen sanık, 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı.

AĞIR YARALANAN ÖĞRETMEN KURTARILAMADI

Saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda, lise öğrencisi Furkan Samet Bakalım; 44 yaşındaki biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik, 52 yaşındaki öğretmen Z.A. ve 15 yaşındaki arkadaşı S.K.'yi bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılan üç yaralıdan durumu ağır olan Fatma Nur Çelik, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Tedavileri süren diğer yaralı öğretmen ve öğrencinin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Saldırının ardından olay yerinde gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MAĞDURLAR KATİL ZANLISIYLA GÖZ GÖZE GELMEK İSTEMEDİ

Cinayet ve yaralama olaylarının ardından açılan davanın ilk duruşması 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Oturuma maktul Fatma Nur Çelik'in ailesi, müştekiler, mağdur çocuklar, taraf avukatları ve Aile Bakanlığı avukatı katıldı. Duruşma sırasında mağdur çocuklar, saldırgan ile yüz yüze gelmek istemediklerini mahkeme heyetine bildirdi. Bu talep üzerine mağdurlar ifadelerini verirken sanık duruşma salonunun dışında bekletildi ve içerideki beyanları aralık bırakılan kapıdan dinledi. Mağdurların ifadelerini tamamlayıp salondan ayrılmasının ardından sanık içeri alındı. Mahkeme heyeti, diğer tanıkların dinlenmesi amacıyla duruşmayı pazartesi gününe erteledi.

Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, sanık Furkan Samet Bakalım'a yönelik ağır suçlamalar yer alıyor. İddianamede zanlının, öğretmen Fatma Nur Çelik'i öldürüp 3 kişiyi de yaralaması eylemleri nedeniyle 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle öldürme', 'çocuğa karşı tasarlayarak canavarca hisle öldürmeye teşebbüs' ve 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak canavarca hisle öldürmeye teşebbüs' suçlarından cezalandırılması istendi.

Sanığın bu suçlamalar doğrultusunda toplamda 126 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.