İstanbul'da eğitim uçuşundan dönen askeri helikopter Çekmeköy'de bir sitenin bahçesine düştü. Sivillere zarar vermemek için uğraştıkları anlaşılan kahraman 4 asker hastanede şehit oldu.

Çok değil sadece 4 ay önce aynı acının yaşandığı İstanbul'da yine bir eğitim helikopteri düştü, 4 asker şehit oldu.



Amerikan yapımı UH-1 tipi askeri eğitim helikopter saat 18.17'de Samandıra'daki 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığı'ndan havalandı.



Yaklaşık 34 dakika havada kalan eğiti helikopteri saat 18.51'de acil iniş çağrısı yaptı.



Samandıra'daya ulaşmak isteselerde olmadı. Havada dönmeye başlayan helikopterin binaların üstüne düşmemesi için çabaladı askerlerimiz.



Helikopteri Kirazlıdere Mahallesi'nde Parkverde Sitesi'nin boş olan bahçesine yönlendirmeyi başardılar.



Duman ve alevlerin yükseldiği yere çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Yaralı 4 asker hastaneye kaldırıldı.



Pilot Yüzbaşı Ümit Özerli, Pilot Yüzbaşı Semih Özcan, Astsubay Başçavuş İlyas Kaya ve Astsubay Üstçavuş Yakup Avşar kurtarılamayarak şehit oldu. Açıklamayı olay yerinde İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptı.



Günün ilk ışıkları ile orataya çıkan görüntüler kahraman 4 askerin nasıl bir faciayı engellediğini gözler önüne serdi.



Helikopterin enkazında inceleme yapmak için Ankara'dan gelecek kaza kırım ekibi bekleniyor.



Yoğun güvenlik önlemleri alınan bölgede enkaz kaldırma çalışması için bir vinç ve bir kamyon hazır bekletiliyor.



Bu kaza akıllara 2018 Kasım ayında yaşanan kazayı getirdi. Sancaktepe'de eğitim uçuşu için havalanan aynı tip bir askeri helikopter binaların arasına düşmüştü. Kazada 5 asker şehit olmuştu.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Milli Savunma Bakanlığı askeri helikopterin düşmesine ilişkin soruşturma başlattı.



Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), 4 askerin şehit olduğu helikopter kazasıyla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Bakanlığın Twitter hesabından, İstanbul'da meydana gelen helikopter kazasına ilişkin yapılan açıklamada, "İstanbul/4'üncü Kara Havacılık Alay Komutanlığına ait UH-1 tipi helikopterimiz, henüz bilinmeyen bir nedenle Çekmeköy'de kaza kırıma uğramıştır. Kazada 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Olayla ilgili inceleme başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.



Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, İstanbul'da meydana gelen askeri helikopter kazasının incelenmesi için Teftiş Kurulu Başkanlığının görevlendirildiği bildirildi.



Bakanlığın Twitter hesabından, İstanbul Çekmeköy'deki askeri helikopter kazasına ilişkin yapılan açıklamada, "İnceleme için MSB Teftiş Kurulu Başkanlığı görevlendirilmiştir. Kapsamlı incelemeyi müteakip sonuç, kamuoyuyla paylaşılacaktır." bilgisine yer verildi.



​ TBMM Başkanı Binali Yıldırım:

"İstanbul, Çekmeköy'de askeri helikopterimizin düşmesi neticesinde dört askerimizin şehit olduğu haberini almaktan büyük üzüntü duydum.

Ordumuzun gözbebeği kahraman evlatlarımıza Allah'tan rahmet, silahlı kuvvetlerimizin kıymetli mensuplarına ve kahramanlarımızın kederli ailelerine ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum."



Vatan Partisi:

"İstanbul Çekmeköy'de askerî helikopterin düşmesi sonucu 4 askerimiz şehit oldu. Başta şehitlerimizin yakınları olmak üzere bütün Türk milletinin başı sağolsun."



Türkiye Gençlik Birliği:

"İstanbul Çekmeköy'de Kirazlı Mahallesi'nde askeri helikopterin düşmesi sonucu 4 askerimiz şehit düştü. Başta şehitlerimizin yakınları olmak üzere tüm milletimizin başı sağolsun."



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak:

"Çekmeköy’de askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Milletimizin başı sağolsun."



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:

"İstanbul Çekmeköy’de askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Başımız sağolsun"



Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu:

"İstanbul'da askeri helikopterimizin düşmesi sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."



Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli:

"İstanbul’da düşen askeri helikopterde şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri’mize ve Aziz Milletimize başsağlığı diliyorum."



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:

İstanbul’daki helikopter kazasında şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun:

"İstanbul Çekmeköy’de içinde bulundukları helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 4 askerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Başta aileleri olmak üzere milletimizin başı sağolsun. Şehitlerimizin bölgedeki vatandaşlarımızı korumak için son anda gösterdikleri kahramanlığı unutmayacağız."



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:

"İstanbul Çekmeköy'de askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, acılı ailelerine sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."



Milliyetçi Hareket Partisi:

"İstanbul/Çekmeköy’de düşen askeri helikopterde Şehit olan 4 askerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz..."



İyiParti Genel Başkanı Meral Akşener:

Türk Milleti'nin başı sağ olsun! İstanbul Çekmeköy'de düşen askeri helikopterimizde Şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Rabbim mekânlarını cennet, ruhlarını şad eylesin.



CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş:

"Çekmeköy'de meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 4 askerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağolsun."



CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu:

Çekmeköy'de meydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet dilerim. Milletimizin ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başı sağolsun.



