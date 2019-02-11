Çekmeköy'de askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Yakup Avşar'ın (28) Niğde'de yaşayan ailesine acı haber verildi.

İstanbul Çekmeköy'de askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Yakup Avşar'ın (28) Niğde'de yaşayan ailesine acı haber verildi.



Niğde merkez Şahinali Mahallesi'ndeki şehidin baba evine sağlık ekipleri eşliğinde gelen Vali Yardımcısı Cemil Kılınç ve askeri yetkililer, şehadet haberini baba Zekeriya ve anne Fati Avşar'a verdi.



Haberin duyulmasının ardından Avşar ailesinin komşuları ve vatandaşlar taziye için eve geldi. Şehidin baba evi ve komşuların evlerine Türk bayrakları asıldı.



Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Rifat Özkan, aileyi ziyaret ederek başsağlığı diledi.



Şehit Avşar'ın 1,5 yıllık evli olduğu ve İstanbul'da yaşadığı öğrenildi.