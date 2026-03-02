Çekmeköy'de lise öğrencisinin bıçakla yaraladığı 2 öğretmenden biri hayatını kaybetti

Çekmeköy'de 2 öğretmeni ile bir öğrenciyi bıçakla yaralayan lise öğrencisi gözaltına alınırken, hastaneye kaldırılan yaralı öğretmenlerden biri hayatını kaybetti.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Çekmeköy'de lise öğrencisinin bıçakla yaraladığı 2 öğretmenden biri hayatını kaybetti
Yayınlanma: Güncellenme:

Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi F.S.B. (17), kadın öğretmenler F.N.Ç. (44) ve Z.A. (52) ile öğrenci S.K'yi (15) bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şüpheli F.S.B, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Yaralılardan durumu ağır olan F.N.Ç, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda, öğrenci F.S.B'nin yanında bulundurduğu bıçakla 2 öğretmen ve bir öğrenciyi yaraladığı aktarılarak, "Olayın ardından bölgeye 112 Acil Sağlık ve emniyet ekipleri sevk edilmiştir. Yaralanan 3 kişi bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, saldırgan F.S.B, gözaltına alınmıştır. Olayda yaralanan 3 kişiden birinin durumu ciddiyetini korurken, diğer iki yaralının ise hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri kullanılmıştı.

Son dönemde suça sürüklenen çocuklara ilişkin bir yasal değişiklik yapılıp yapılmayacağı tartışmaları sürerken 25 Şubat 2026 tarihinde Adalet Bakanı Akın Gürlek konuyla ilgili olarak  "Çalışıyoruz. İnşallah, 12. Yargı Paketi'nde de gerekiyorsa yasal değişiklikler yapacağız." demişti.

Lübnan: İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 52'ye yükseldiLübnan: İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 52'ye yükseldiDünya
İzmir merkezli suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 10 şüpheli tutuklandıİzmir merkezli suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 10 şüpheli tutuklandıGündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Genel Merkez 2026 İftar Buluşması'nda konuştuCumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Genel Merkez 2026 İftar Buluşması'nda konuştuSiyaset
GRİ KATEGORİDE ARANAN FETÖ FİRARİSİ ŞADAN SAKINAN GÖZALTINA ALINDIGRİ KATEGORİDE ARANAN FETÖ FİRARİSİ ŞADAN SAKINAN GÖZALTINA ALINDISiyaset
Devrim Muhafızları: O kadar füze fırlatacağız ki ABD’liler oradan da kaçmak zorunda kalacakDevrim Muhafızları: O kadar füze fırlatacağız ki ABD’liler oradan da kaçmak zorunda kalacakDünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

Çekmeköy cinayet istanbul bıçaklı saldırı
Günün Manşetleri
"O kadar füze fırlatacağız ki ABD’liler oradan da kaçmak zorunda kalacak"
"Trump çılgın politikasını sürdürürse 3. Dünya Savaşı başlayacak"
"İran'ın egemenliğini, bağımsızlığını ve onurunu savunmasını destekliyoruz"
İran'da Geçici Liderlik Konseyi Üyesi Ayetullah Arafi ilk kez konuştu
İran, 48 saatte 12 günlük savaşın rekorunu kırdı
İran, ABD'nin aksine uzun bir savaşa hazırlanmış durumda
İsrail başbakanlık ofisine ağır bir darbe indirilmiştir
“Derhal uluslararası soruşturma başlatılmalı”
"Hamaney’in intikamı için yapıldı"
“ABD ile müzakere etmeyeceğiz.”
Çok Okunanlar
Yarın saat 10’da elektrikler kesilecek: Kesinti programı açıklandı Yarın saat 10’da elektrikler kesilecek: Kesinti programı açıklandı
Meteorolojiden kritik uyarı: 7 ilde kuvvetli yağış bekleniyor Meteorolojiden kritik uyarı: 7 ilde kuvvetli yağış bekleniyor
Güncel altın fiyatları: 2 Mart Pazartesi gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları: 2 Mart Pazartesi gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
2 Mart Pazartesi akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu? 2 Mart Pazartesi akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu?
Jeoloji uzmanı Trabzon ve Rize için uyardı: ‘Deprem tehlikesi arttı’ Jeoloji uzmanı Trabzon ve Rize için uyardı: ‘Deprem tehlikesi arttı’