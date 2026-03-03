Çekmeköy'de öğretmeni Fatma Nur Çelik'i bıçaklayarak öldüren lise öğrencisi tutuklandı

Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan lise öğrencisi F.S.B., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü. Savcılık makamında ifadesi alınan şüpheli, tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Dosyayı inceleyen hakimlik, şüphelinin "görevi başındaki memuru kasten öldürmek" ve "kasten yaralama" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Olay, dün Çekmeköy'de bulunan Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Okulun 11. sınıf öğrencisi olan 17 yaşındaki F.S.B., 44 yaşındaki kadın öğretmen Fatma Nur Çelik, 52 yaşındaki kadın öğretmen Z.A. ve 15 yaşındaki öğrenci S.K.'yi bıçakla yaraladı.

Saldırının ardından şüpheli F.S.B. polis ekiplerince gözaltına alınırken, ağır yaralanan öğretmen Fatma Nur Çelik kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.