Türkiye’nin, İran’ı hedef alan ABD yaptırımına karşı tavrı İran iş dünyasında memnuniyet yarattı. Ulusal Kanal’a konuşan Türk-İran iiş konseyi genel sekreteri Celal İbrahimi, iki ülkenin el ele vererek zorlu dönemi aşılabileceği görüşünde. Türk iş dünyasına çağrıda bulunan İbrahimi, “tehtidlere boyun eğmeğin yaptırımlar geçici dostluğumuz ve ticaretimiz daim” dedi.

ABD’nin İrana’a yaptırım kararına uyun tehdidine karşı Türk hükümetinin tavrı İran iş dünyasında memnuniyet yarattı.



Ulusal Kanal’a konuşan Türk-İran İş Konseyi Genel Sekreteri Celal İbrahimi, Türk hükümetinin tavrını memnuniyetle karşıladıklarını vurgulayarak Türk iş dünyasına Amerikan tehtidlerine boyun eğmeyin çağrısı yaptı.



"Biz İranlılar için Türkiye ile ilişki salt ticaretin çok ötesindedir” diyen İbrahimi, ABD’nin baskısının Türkiye ve İran dostluğunu bozamayacağından emin olduklarını söyledi.



Türk iş adamlarının büyük menfaatleri küçük menfaatlere feda etmeyeceğinden emin olduklarını belirten İranlı yetkili, "geleceği üç güne feda etmesinler" uyarısında bulundu.



Türk devlet yöneticilerine birlik çağrısı yapan Türk –İran İş Konseyi Genel Sekreteri, ambargo sürecinin kısa süreli olacağının altını çizdi.



Ambargonun bertaraf edilmesi için Milli paralar ile alışverişin bir an önce devreye girmesinin önemine vurgu yapan Celal İbrahimi, ambargo döneminde ticaretin nasıl yapılabileceğine dikkat çekti.



HABER-KAMERA: YAKUP ASLAN

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