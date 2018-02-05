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Celal Şengör: Afrin'e gitmeye hazırım

Zeytin Dalı Harekatı'nın başlamasından sonra "Savaşa hayır" diyenlere cevap veren Şengör, bozgunculuk yapıldığını söyledi.

Celal Şengör: Afrin'e gitmeye hazırım

Habertürk canlı yayınında Fatih Altaylı'nın sunumuyla ekrana gelen Teke Tek programında, Türkiye sınırının güvenliği için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı masaya yatırıldı.

Programın konuklarından Prof. Celal Şengör, Türk Silahlı Kuvvetlerinin arkasında olduğunu belirtti.

"BUNA TAHAMMÜL EDİLEMEZ"
Düğmeye basıldıktan sonra "Savaşa hayır" gibi söylemlerin dile getirilmemesi gerektiğini ifade eden Şengör, "Savaş çıktıktan sonra, savaş karşıtlığı yapmak bozgunculuktur. Buna tahammül edilemez. Savaş çıktıktan sonra askerin moralini bozamazsın. Bu adamlar hayatını ortaya koyuyor, ne için koyuyor? Senin, benim keyfim için... Dolayısıyla bunu tartışmak bu adamın moralini bitirir. Bence tartışılmaması lazım." diye konuştu.




"KARŞIMIZDA SADECE PKK YOK"
Terör örgütü PKK'nın elindeki silahların kimler tarafından gönderildiğinin belli olduğunu belirten Celal Şengör, karşımızda sadece PKK'nın olmadığının bilinmesi gerektiğini söyledi.

"AFRİN'E GİTMEYE HAZIRIM"
Prof. Şengör, açıklamalarının devamında görev verilmesi durumunda Afrin'e gidebileceğini de belirtti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #celal şengör #afrin
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