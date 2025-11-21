Çelik sektörü tek ses oldu: ''Anti-damping soruşturması 'Türkiye' lehine sonuçlanmalı''

Türkiye'nin ihracat performansında ve yüz binlerce kişilik istihdamında kilit bir rol oynayan paslanmaz çelik kullanıcı sektörler, Ticaret Bakanlığı tarafından ithal paslanmaz çelik ürünlerine yönelik Posco Assan’ın başvurusu üzerine başlatılan anti-damping soruşturmasının karar aşamasında alarm durumuna geçti. Yakın zamanda kamuoyuna duyurulması beklenen kararın öncesinde, sektörleri temsil eden önde gelen STK'lar bir araya gelerek ortak bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Açıklamaya katılan isimler arasında Ev ve Mutfak Eşyaları Federasyonu (EVFED) Yönetim Kurulu Başkanı Güçlü Kaplangı, Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane, Servis ve İkram Ekipmanları Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TUSİD) Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Topuz, Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Yönetim Kurulu Başkanı Talha Özger, Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Çakar, Paslanmaz Sanayici ve İş İnsanları Derneği (PASİD) Basın Sözcüsü Barış Yılmaz, Gelişen Ev ve Yaşam Eşyası Markaları Derneği (GEEM) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çağrı Şahin ve Paslanmaz Çelik Derneği (PASDER) Genel Sekreteri Fatih R. Köksal yer aldı.

Milyarlarca dolarlık ihracatı ve geniş istihdam ağını temsil eden bu kuruluşlar, söz konusu anti-damping soruşturmasının “Türkiye’nin aleyhine sonuçlanmaması beklendiklerini” dile getirdi. Sektör temsilcileri, Posco Assan’ın esasen bir üretici değil, sadece ithal ettiği paslanmaz yassı çeliğe indirgeme işlemi yapan bir haddeceneme olduğuna dikkati çekerek, kararın aleyhte çıkmasının ihracattan üretime, istihdam rakamlarından enflasyona kadar her alanda olumsuz etkiler yaratacağına dikkat çekti.

TEK BİR ŞİRKET İÇİN YÜZBİNLERİN GELECEĞİ RİSKE ATILMAMALI

Paslanmaz çelik anti-damping kararının yaklaşık “1 ay içinde açıklanması beklediklerini” belirten TUSİD Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Topuz, paslanmaz çelik kullanan sektörlerin aleyhine bir sonuç çıkmasını beklememekle birlikte, endişelerini dile getirdi. Topuz, sadece tek bir şirketin geleceği için, “1 milyon kişiye istihdam bir arayaşayan sektörlerin” zor durumda bırakılmayacağına inandıklarının altını çizerek şunları söyledi: “Eğer olumsuz karar çıkarsa birçok işletme çalışanlarının büyük kısmını işten çıkarmak zorunda kalacak. Yaklaşık 300 bin kişi işinden olacak.”

İç piyasayı da tehdit eden bu sürecin ek vergi yoluyla enflasyona sebep olacağına vurgu yapan Topuz, tehlikenin boyutunu şu ifadelerle açıkladı: “Ek vergi, paslanmaz çelik kullanılan tüm ürünlere zam gelmesi anlamını taşıyor. Paslanmaz çelik kullanılan ürünlerin tamamında bu durum olacak. İç pazarda en az yüzde 25 gibi bir ciro kaybı yaşanacak. İhracatta da 1,5 milyar dolarlık bir hacim kaybı olacak. Zaten rakip ülkelerle fiyat rekabetinde zorluk yaşanırken, artık rekabet etme şansımız bile kalmayacak. Bu sebeple Ticaret Bakanlığı’nın, 250–300 bin kişinin işsiz kalmasına, enflasyonun oluşmasına, iç pazarın daralmasına, 1,5 milyar dolardan fazla ihracatımızın düşmesine sebebiyet vereceğine inanmıyoruz. Bir firmaya karşı, 5,5 milyar dolarlık ihracata engel teşkil edecek bir karar alınmayacağına inanıyoruz.”

“BİZE DESTEK VERİLMESİ GEREKİYOR”

İhracatçıların mevcut zorlu konjonktürde ihracat yapmak için büyük bir çaba sarf ettiğine dikkat çeken EVSİD Yönetim Kurulu Başkanı Talha Özger ise, sektörün mevcut durumunu çarpıcı bir şekilde özetledi: “Bütün işimiz sarımsak atmaktır. Elimizde çanta, kapı kapı dolaşıp katma değerli ürün satmaya çalışıyoruz. İçinden geçtiğimiz dönem zaten çok zor. Bu dönemde bizlere verilecek destekleri konuşmamız gerekirken, ek vergi gelmemesi için çaba gösteriyoruz. Türkiye’de üretilmeyen bir hammaddeyin üzerine ek vergi gelmesini doğru bulmuyoruz. Yanlış olan bu yoldan acilen geri dönülmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu konuda da karar vericilere güveniyoruz. Bir ürünü alıp, üretiyoruz, katma değer yaratıyoruz. Bizim daha çok üretip ‘Made in Türkiye’ algısını artırmamız gerekiyor.”

MEVCUT YÜZDE 12 VERGİ YILLARDIR REKABETİ ENGELLİYOR

Ev ve Mutfak Eşyaları Federasyonu (EVFED) Yönetim Kurulu Başkanı Güçlü Kaplangı, federasyonlarının Türkiye'de 26 milyar dolar ihracat, 21 milyar dolar ithalat yapan sektörlerin çatı organizasyonu olduğunu belirterek, yaşanan durumu sektörler için “ölümcül” olarak nitelendirdi. Kaplangı, anti-damping soruşturmasının, ülkede faaliyet gösteren, değer yaratan, milyarlarca dolarlık ihracata imza atan, yüzbinlerce kişiye istihdam sağlayan şirketler lehine sonuçlanması beklentilerinin altını çizdi. Paslanmaz çelik üzerindeki mevcut yükümlülüğe dikkat çeken Kaplanğı, sözlerini şöyle sürdürdü: “13 yıl önce yabancı sermayeli bir firmanın ‘Türkiye’de paslanmaz çeliği cevherden imal edeceğim.’ diyerek verdiği sözle birlikte konulan gümrük vergisi yıllar içinde değişmekle birlikte, şu anda yüzde 12 olarak devam ediyor. Bu durum zaten bize küresel rekabette çok büyük sıkıntılar yaratırken, iç pazarda da elimizi kolumuzu bağlıyor. Beyaz eşyadan tencere-tavaya, küçük ev aletlerinden hastane gereçlerine kadar paslanmaz çelik kullanan tüm üreticiler etkileniyor. Yani yıllardır bu sektörlerdeki tüm ürünler yüzde 12 pahalı üretiliyor.”

SORUŞTURMA SÖYLENTİSİ BİLE ÜRETİMİ DURDURDU

Yakın zamanda açıklanması öngörülen anti-damping soruşturmasının yalnızca konuşulmasının dahi yeni zararları beraberinde getirdiğini kaydeden Kaplanğı, durumu özetledi: “Sırf anti-damping vergisinin rüzgarı bile özellikle mutfak eşyaları, züccaciye ve endüstriyel mutfakta 800 milyon dolarlık dış ticarette ithalatı neredeyse kapı açtı. Türkiye’ye 800 milyon dolarlık ithal ürün girdi. Üreticiler, ‘Bu maliyetlerle bu iş yapılmaz, bir de anti-damping vergisi gelecek, ben fabrikamı taşıyayım.’ dedi. Mısır’a, başka ülkelere gitti veya üretimi bırakıp ithalatçı oldu. Anti-damping vergisi gelmesi durumunda, bırakın büyümeyi, artık emeğimizle ve tırnaklarımızla kazanarak belli bir noktaya getirdiğimiz, dünyada sayılı sektörler arasına soktuğumuz mutfak eşyalarını, züccaciyeyi, paslanmaz çelik ürünlerini tamamen kaybetme noktasına geleceğiz. Bu bizim için kabul edilebilir bir durum değil.”

Türkiye’nin arzuladığı katma değerli ihracatın, ham madde satmak yerine, nihai ürün ihraç ederek mümkün olacağını belirten Ahmet Acar, ham madde üreticilerine farklı mekanizmalarla destek verilmesi gerektiğini ifade etti. Acar, bu üreticilerin ek vergi yöntemiyle korunmasının “doğru bir adım olmaz” düşüncesinde olduklarını vurgulayarak şunları kaydetti: “Ham maddeye gelecek olan ek vergiler, içerde enflasyona neden olurken, ihracatta rekabet gücümüzü kaybetmemize yol açar. Diğer taraftan getirilmesi çalışan ek vergiler, ham madde üreticilerinin gereğinden fazla kazanç sağlamasına da neden olacaktır. Biz Ticaret Bakanlığımıza ve diğer yetkili kurumlara güveniyoruz. Buradan doğru kararın çıkacağına inanıyoruz. Farklı bir karar çıkması durumunda ise içerde enflasyonist etkiler oluşacak, ihracat tarafında da kayıplar yaşanacaktır.”

GÜMRÜK VERGİSİ DÜŞÜRÜLMELİ VEYA SIFIRLANMALI

PASİD Yönetim Kurulu Basın Sözcüsü Barış Yılmaz, anti-damping soruşturmasının yakın zamanda sonuçlanmasını beklediklerini belirterek, sektörün öncelikli beklentisini dile getirdi: “Beklentimiz tabi ki ek bir vergi gelmemesi.” Yılmaz, farklı ülkelerdeki farklı işletmelere yönelik yüzde 3, yüzde 6 ve yüzde 8 gibi oranlarla ek vergi kararı çıkabileceğini ve bu oranların mevcut yüzde 12’lik vergiye ek olarak gelebileceğini ifade etti.

Sektörleri zor durumda bırakmayacak bir ilerleme kaydedilmesi gerektiğini belirten Yılmaz, ek vergi kararı çıkması durumunda tüm sektörlerin etkileneceği için “burada 1 milyon kişiye istihdam sağlayan sektörleri zor durumda bırakmayacak şekilde ilerlenmelidir” dedi. Sektörlerin olumsuz etkilenmemesi gerektiği görüşünü savunan Yılmaz, taleplerini net bir şekilde şöyle açıkladı: “Bizim talebimiz ise çok açıktır; anti-damping soruşturmasından ek vergi kararının gelmemesi, gümrük vergisinin düşürülmesi ya da sıfırlanması yönündedir.”

EK MALİYET ZİNCİRLEME TEPKİME YARATACAK

Gelişen Ev ve Yaşam Eşyası Markaları Derneği (GEEM) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çağrı Şahin, paslanmaz çeliğin mutfak eşyalarından (tencere, tava, çatal-kaşık, bıçak) HoReCa/gastronomi ürün gamına kadar geniş bir alanda ana hammadde olduğunu vurguladı. Şahin, anti-damping soruşturmasından kaynaklanacak "her ek maliyetin, tüketicinin günlük hayatına ve perakende fiyatlarına güçlü bir zincirleme etkiyle yansıyacağını" dile getirdi. Olası bir ek vergi kararının perakende fiyatlarına en az yüzde 20 zam olarak yansıyacağını, yılbaşında devreye girecek diğer maliyetlerle birlikte ise artışın yüzde 50 ve üzeri seviyelere ulaşabileceğini belirterek, sektördeki riskin altını çizdi. Şahin, bu durumun sonuçlarını şu ifadelerle açıkladı: “Bu durum iç pazarda rekabeti zayıflatır, ithal mamullerin önünü açar ve hane halkının bütçesini daha da sıkıştırır. Zaten bıçak sırtında ilerleyen birçok üretici bu yükü taşıyamaz.”

Şahin, haksız rekabete karşı olduklarını belirtmesine rağmen, yanlış tasarlanmış koruma önlemlerinin üretimi desteklemek yerine tüketiciyi cezalandıran bir sonuca dönüşmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Paslanmaz Çelik Derneği (PASDER) Genel Sekreteri Fatih Köksal, mevcut gümrük vergisinin üzerine yeni bir ilave vergi uygulanmasının, sektör sanayicilerini olumsuz etkileyeceğini ifade etti. Bunun temel sebebinin, ihtiyaç duyulan paslanmaz çelik ürün arzının ve kalite çeşitliliğinin Türkiye’de mevcut olmaması ve kalite, maliyet, hızlı temin gibi avantajlar nedeniyle bu ürünlerin farklı kaynaklardan temin edilmesinin zorunlu olması olduğunu belirtti. Köksal, olası bir artışın sonuçlarını şöyle değerlendirdi: “Paslanmaz çelik ürünlerinde gümrük vergisi oranlarının artırılması neticesinde ithalatın önlenmesi veya yapan sanayi kuruluşlarımızın hammaddeye ulaşamaması halinde üretimlerimizde ciddi ciro kaybı yaşanır ve buna ihracat pazarlarında rekabet güçlerimizin azalması da eklenir. Bu gerçekler ışığında, sektörümüzün geleceği için paslanmaz çelik ürünlerine yönelik damping soruşturmasının önlemsiz olarak kapatılması, ülkemizin paslanmaz çelik sektörünün arzusu ve beklentisidir.”

EN ÜST DÜZEYDE RANDEVU TALEBİ

Sektör temsilcilerinin, yaşanan bu kritik tehdidi en üst düzeyde aktarmak için başlattığı temaslar da açıklandı. EVFED Yönetim Kurulu Başkanı Güçlü Kaplanğı, bu konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’la, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’la, Ticaret Bakan Yardımcıları Mustafa Tuzcu ve Volkan Ağar’la, İthalat Genel Müdürlüğü, İhracat Genel Müdürlüğü, Anti-Damping Müdürlüğü ve daire başkanları ile de görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade etti. Kaplanğı, gerçekleştirilen bu görüşmeleri şu sözlerle aktardı: “Federasyonumuzun ve derneklerimizin görüşlerini birinci ağızdan ilettik. Çok önemli bir tehdit yaşadığımızı anlattık. Son olarak tüm sektörlerimizle birlikte Cumhurbaşkanımızdan randevu da istedik. 23 Eylül 2025 tarihinde tüm derneklerimiz bir araya gelerek Cumhurbaşkanımıza bu konuyla ilgili görüşme talebimizi iletti. Yazılı bilgi kendilerine ulaştı. Yoğun gündemi arasında en kısa sürede kendileriyle görüşebileceğimize inanıyoruz.”