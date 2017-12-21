Avrupa Birliği Bakanı Çelik, Kudüs tasarısının BM'de kabul edilmesine ilişkin, "Türkiye'nin adalet ve meşruiyet adına yükselttiği Kudüs sesi, dünyanın vicdanında ve kararında yankılanmıştır." dedi.

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısının BM Genel Kurulunda kabul edilmesi hakkında "Oylamadan çıkan karar, meşruiyet adına çok sevindiricidir. Bir dönüm noktasıdır." ifadelerini kullandı.



Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Trump'ın "tarihsel bir hata olan vahim kararının"dünyanın ezici çoğunluğu tarafından reddedildiğini anımsattı.

Ömer Çelik, "Bu oylamadan çıkan karar, meşruiyet adına çok sevindiricidir. Bir dönüm noktasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Oylamadan çıkan karar bağlayıcı olmasa da meşruiyetin net tanımını yaptığı için çok etkili olacağını belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Tehdit ve şantaja karşı, meşruiyet öne çıkmıştır. Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan kararının reddedilmesi, Kudüs'ün tarihsel statüsünün altını çizmiştir ve meşru olanı ilan etmiştir."



Çelik, paylaşımını, "Türkiye'nin adalet ve meşruiyet adına yükselttiği Kudüs sesi, dünyanın vicdanında ve kararında yankılanmıştır. Filistin ve Kudüs için son derece tarihi ve mutlu bir gün. Tüm dünyada meşruiyeti savunanların kazandığı bir gün..." şeklindeki ifadelerle sürdürdü.



Türkiye'nin girişimleriyle hazırlanan ve ABD Başkanı Trump'ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısı, BM Genel Kurulunda ABD'nin tehditlerine rağmen 9'a karşı 128 oyla kabul edildi. Oylamada, 35 ülke ise çekimser kaldı.