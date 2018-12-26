Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul İl Başkanı Cem Dikmen, bugün İstanbul İl Merkezi’nde bir basın açıklaması yaparak, Amerika Birleşik Devletleri’nin Suriye’den çekilme kararı üzerine ABD’nin bölgemizde yenildiğini ve tarihi bir zaferin eşiğinde olduğumuzu vurguladı.

Dikmen, özetle şunları belirtti;



Amerika Birleşik Devletleri, coğrafyamızda yenilmiştir. Tarihi bir zaferin eşiğindeyiz. Bölge ülkelerinin büyük mücadelesi, Türk ordusunun ve Türk milletinin kararlı, yek vücut halindeki mücadelesi bu büyük zaferi getirmiştir.

Artık coğrafyamızda ABD’nin piyonu olan terör örgütleri barınamayacak.

Zaferimiz kutlu olsun!



ABD’NİN SURİYE’DEN ÇEKİLİŞİ BİR SON DEĞİL BAŞLANGIÇTIR.



ABD’nin Suriye’den çekilişi bir son değil başlangıçtır. Sırada Türkiye’den defetmek vardır. Ve bunu Vatan Partisi olarak milletimizle birlikte başaracağız.

Sıra Adana’mızın İncirlik üssünden, Malatya’mızın Kürecik’ inden, Diyarbakır’dan, Batman’dan, İzmir’den Amerika’nın askeri varlık gösterdiği her şehrimizden defetmektedir.

İşte şimdi bu büyük mücadele için yeniden kolları sıvıyoruz.



Önümüzdeki süreç; bölge ülkeleriyle hep birlikte ayağa kalkacağımız, birlikte kalkınacağımız ve terörü el ele vererek temizleyeceğimiz bir süreçtir! Buradan, Vatan Partisi olarak Ak Parti hükümetine sesleniyoruz: Bu savaşta Suriye ile aynı cephedeyiz. Cephe kardeşiyiz. Suriye düşmanlığını bir kenara bırakarak hızla iş birliği yapılmalıdır.

Bu Türkiye’nin ve bölgemizin nihai zaferi için gereklidir. Devlet yöneticiliği, hatadan geri dönme olgunluğunu gerektirir.



HDP/PKK YENİLMEYE MAHKUMDUR ÇÜNKÜ SAHİPSİZ KALMIŞTIR!



Terörle mücadelenin en önemli aşamasına gelmiş bulunuyoruz. Bu büyük yenilginin ardından ABD’nin piyonları sahipsiz kalmıştır. Dün Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na, kapatılması talebiyle başvuruda bulunduğumuz HDP/PKK gibi ABD’ye güvenip Türkiye’ye ihanet edenler ortada kalmıştır. Onlarda yenilmeye mahkumdur. İşte şimdi Türk ordusu, Fırat’ın doğusuna operasyon hazırlığı yapmaktadır. Mehmetçiğimiz cephede, Türk yargısı mahkeme salonlarında terörü kendi kazdığı hendeklere gömecektir. Hiç şüphemiz yok! Mehmetçiğimizin her zaman olduğu gibi arkasındayız. Kılıçları keskin, zaferleri daim olsun.



İÇİMİZDEKİ AMERİKA YOLCULARI İÇİN KÖPRÜDEN ÖNCE SON ÇIKIŞ!



Son olarak: İçimizdeki Amerika yolcularını uyarıyoruz! Onlar için köprüden önceki son çıkıştayız. Önümüzde bir yerel seçim var. Bu yerel seçimde haberler Fırat’ın doğusundan, cepheden gelecek. Türk milleti bütün dikkatini cephedeki Mehmetçiğin başarısına kenetleyecek. HDP/PKK ile iş birliği yapmayı hayal edenlere sesleniyoruz: Derhal bu hayalden vazgeçin! Hangi nedenle olursa olsun HDP ile iş birliği Türkiye’ye ihanettir. Ve bu ihanetin bedeli ağır olur. Türk milletine hesap veremezsiniz!Ve en nihayetinde ABD sizi de ortada bırakır. ABD’ye güvenerek muhalefet yapanlar yüzünüzü Türk milletine dönün! Sırtını ABD’ye yaslayanlar birer birer kaybediyor. Siz de kaybedeceksiniz. Hızla bu hatadan dönün!



Büyük milletimize de çağrıda bulunuyoruz: Sizin yamacınıza gelip oy isteyen bütün partilere ve adaylara HDP ile ilgili görüşlerini sorun. ABD bölgede kaybetmişken, onun piyonlarını ayakta tutmaya çalışan partilere geçit vermeyin.



Vatan Partisi olarak; tarihi zaferlere imza atacağımız bu süreçte görevlere hazırız. Milletimizden yetki istiyoruz. Önümüzdeki yerel seçimlerde sizlerin karşısına rant savaşçılarını değil vatan savaşçılarını çıkarıyoruz. Bu süreci hakkıyla yönetebilecek olgunlukta adaylarımızla geliyoruz. Sizlerde tercihinizi rant savaşçılarından değil vatan savaşçılarından yana kullanın. El birliğiyle Türkiye’mizi daha aydınlık yarınlara taşıyalım.

Saygılarımı sunuyorum.”

