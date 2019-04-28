Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı Cem Dikmen'den CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na yanıt

CHP'li Kaftancıoğlu, PKK'lı terörist Sakine Cansız'la ilgili 2013 yılında yaptığı paylaşım için, "Hiç değişmedim." yorumunu yaptı. Kaftancıoğlu "Sakine Cansız terörist midir" sorusuna ise "Ben Canan Kaftancıoğlu olarak hiç değişmedim." cevabını verdi.



Kaftancıoğlu'nun PKK kurucularından Sakine Cansız ile ilgili yaptığı paylaşım ve katıldığı televizyon programında söylediği sözler tartışılıyor.



Habertürk canlı yayına katılan Kaftancıoğlu'na, "Bugün Sakine Cansız kimdir, terörist midir diye sorsak ne der Canan Hanım." sorusu soruldu.



Kaftacıoğlu bu soruya, "Şunu söyleyeyim. Canan Kaftancıoğlu, bir algı oluşturmadı. Hayatın gerçeklerine rağmen algıları oluşturanların bir yüzleşme yapması lazımdır. İnsanlar değişebilir dediniz. Mesele tam da bu. Ne yazık ki siyasi konjonktüre göre değişen insanlardır toplumun bu hale gelmesine sebep olan. Ben Canan Kaftancıoğlu olarak hiç değişmedim." cevabını verdi.



Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul İl Başkanı Cem Dikmen Twitter'dan "Peki sayın başkan. PKK kurucularından Sakine Cansız'ı terörist, PKK'yı ise terör örgütü olarak görüyor musunuz ? @ccanannnnnn Yoksa siyasi çizgisini beğendiğiniz Demirtaş gibi "Kürt halk hareketi" olarak mı görüyorsunuz? Lütfen, 81 milyona saygınızdan dolayı samimi olun." diye sordu.





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