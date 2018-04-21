Türkiye Gençlik Birliği ve 68'liler Birliği Vakfı, 23. İzmir TÜYAP Kitap Fuarı'nda 68 hareketinin 50. yılına özel olarak "Yeni Bir Dünya Kuruluyor; Türkiye Nerede Olacak?" konulu panel gerçekleştirdi.

TGB Genel Başkanı Cem Dikmen, katıldığı panelde erken seçimle ilgili“Bunlar güçlü olduklarının göstergesi değil, güçsüz olduklarının göstergesidir. Çünkü mecburlar; iç politika yıpranırken, ekonomik çöküş yaşanırken ne yapıyorlar? Seçimi erkene alarak garanti altına almaya çalışıyorlar.” dedi.



Türkiye Gençlik Birliği (TGB) ve 68'ler Birliği İzmir TÜYAP Kitap Fuar’ında yapılan ' Yeni Bir Dünya Kuruluyor Türkiye Nerede Olacak' isimli panelde bir araya geldi. 68’in 50. Yılına özel olarak düzenlenen etkinlikte 68’lilerin verdiği gençlik mücadelesi ve günümüzde gençliğe düşen görevler konuşuldu.







TGB Genel Başkanı Cem Dikmen, 68'liler Vakfı Sekreteri Arslan Kılıç, 68'li gazeteci ve yazar Deniz Kavukçuoğlu ve Prof. Dr. Ümit Kocasakal’ın konuşmacı olduğu panelin yöneticiliğini 68'liler Birliği Vakfı Başkanı Namık Kemal Boya yaptı.



“BU GENÇLİĞE GÜVENİN”



68 hareketinin, Türk gençliğini sağ-sol demeden vatanseverlik ve anti-emperyalist bir çatı altında birleştirdiğini söyleyen Cem Dikmen, konuşmasının devamında TGB’nin 68’lilerden aldığı mirası anlatarak “Türk gençliği 68’in önderlerinin bıraktığı mirası mücadelesiyle daha da büyütmektedir. Bu gençliğe güvenin, karamsarlık yok” dedi.



68 hareketinin verdiği mücadeledeki önemli noktalara da değinen Dikmen, şu sözlerle konuşmasını sürdürdü: “68 hareketi 50 yıllık bir mücadele değil, sizlere sözümüz olsun 100 yıl bile olsa biz Mustafa Kemal’in devrimci politikasını sürdüreceğiz. 68 hareketinin bir diğer önemli noktası ise şuydu; gençliği doğru noktada buluşturdu. Kendinden sonraki kuşağa bilinci iyi aktardı. "







“EMİN OLUN YENECEĞİZ”



Güncel konuların da konuşulduğu panelde Cumhurbaşkanlığı için yapılacak seçim de konuşuldu. Türk milletine telaşla baskın bir seçim getirildiğini söyleyen Dikmen, Türkiye’de 2 ay sonrasına seçim konulan bir dönemi hiç görmediğini belirterek “Bunlar güçlü olduklarının göstergesi değil, güçsüz olduklarının göstergesidir. Çünkü mecburlar; iç politika yıpranırken, ekonomik çöküş yaşanırken ne yapıyorlar? Seçimi erkene alarak garanti altına almaya çalışıyorlar. Gençliğinize güvenin. Emin olun bunları yeneceğiz.” dedi



"ÇÖKEN ATLANTİK SİSTEMİNİN ARİFESİNDEYİZ"



Dikmen, “ “Türkiye’de gençlik hareketi 150 yıllık insan ve mücadeleye sahiptir. 150 yıllık mirasımız var. 20’li yaşlardan oluşan ordumuz var. TGB var. Bu bilinçle harekete geçen gençlik onların gençliğini yenecektir. 68 hareketi 50. yılında zaferlerinin arifesindedir. Çöken bir Atlantik çarkının arifesindeyiz. Toparlamaya çalıştıkça enkazlar altına kalacaklardır.” sözleri ile sunumunu sonlandırdı.





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