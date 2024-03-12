Cem Garipoğlu gelişmesi! Savcılık otopsi görüntülerini istedi...

Aydınlık'ta yer alan habere göre, Münevver Karabulut cinayeti nedeniyle cezaevindeyken öldüğü söylenen Cem Garipoğlu’yla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Savcılık otopsi görüntülerini istedi. Garipoğlu’nun ölmediği, ölmüş gösterilerek cezaevinden kaçırıldığı iddia ediliyordu.

Türkiye’nin gündemine oturan cinayetle ilgili yeni davada gelişmeler sürüyor. 15 yıl önce 17 yaşındaki lise öğrencisi sevgilisi Münevver Karabulut'u katleden ve 197 gün sonra polise teslim olan Cem Garipoğlu, cezaevinde intihar etmişti. Garipoğlu’nun ölmediği yönündeki iddialar ve mezarının açılması talebi üzerine dava açılmıştı.

MEZARININ AÇILIP AÇILMAYACAĞINA KARAR VERİLECEK

Dava sürerken, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığından Garipoğlu'nun otopsi işlemine dair fotoğraf ve video kayıtlarının savcılığa gönderilmesini istedi. Kayıtların bilirkişi tarafından incelenmesinin ardından rapor hazırlanacak. Rapora göre de Cem Garipoğlu'nun mezarının açılıp açılmayacağına karar verilecek.