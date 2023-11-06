Cem Garipoğlu Hakkındaki Gerçek Ortaya Çıkacak! Babası Talepte Bulundu

Münevver Karbulut'un katili Cem Garipoğlu, 10 Ekim 2014'te intihar etmişti. İntiharı sonrası başlayan tartışmalar bugüne kadar devam etti. O tartışmaları bitirebilecek hamle, Garipoğlu'nun babasından geldi.

Cem Garipoğlu'nun Babasından Beklenmedik Dilekçe!

2009 yılında Cem Garipoğlu tarafından Münevver Karabulut vahşice katledilmişti. Tutuklanarak cezaevine konan Cem Garipoğlu, hapishanede intihar etmişti. Garipoğlu'nun intiharından sonra kamuoyunda büyük bir tartışma başlamıştı. Garipoğlu'nun intihar etmediği, cezaevinden firar ettiği iddiaları dillendirilmişti. Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut, Garipoğlu'nun intiharı sonrası mezarın açılmasını talep etmişti. Mahkeme Karabulut'un talebini reddetmişti.

Cem Garipoğlu'nun Babası Savcılığa Başvurarak Mezarın Açılmasını Talep Etti

Sabah'tan Nazif Karaman'ın ulaştığı belgeye göre 2009'da vahşice katledilen Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun gerçekten intihar edip etmediği tartışmalarına son bulabilir. Karaman'ın haberine göre 10 Ekim 2014'te intihar eden Cem Garipoğlu'nun babası Mehmet Nida Garipoğlu mezarın açılması talebinde bulundu. Garipoğlu, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak oğlunun mezarının açılması (Feth-i Kabir) ve DNA eşleştirmesi yapılarak gerçeğin ortaya çıkarılması için başvuru yaptı.