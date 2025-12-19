Cem Garipoğlu'nun kuzeni Kasım Garipoğlu'nun tüm mal varlığına el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir adım atıldı. Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Kasım Garipoğlu’nun tüm mal varlığına el konulduğu öğrenildi.

Başsavcılığın Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosyada, Garipoğlu hakkında “uyuşturucu madde temin etme”, “kullanımını kolaylaştırma” ve “uyuşturucu madde kullanma” suçlamaları yer alıyor.

Soruşturma sürecinde Kasım Garipoğlu’nun şoförü İsmail Ahmet Akçay’ın gözaltına alındığı, Garipoğlu’nun yakalanmasına yönelik Sarıyer’de bir adrese operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda 1 ruhsatlı tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 8 adet uyuşturucu hap, 4 parça kristal halde uyuşturucu madde, uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen 51 kartuş kutu, 5 adet likit madde, uyuşturucu kullanımına yönelik çok sayıda aparat ve bir öğütücü ele geçirildi.

Ayrıca operasyon sırasında üzerlerinde ve altlarında 100’er dolar bulunan 9 deste boş kâğıt ile orta kısımları kesik 19 adet sahte dolar da bulundu.

Soruşturmaya ilişkin işlemlerin sürdüğü bildirildi.