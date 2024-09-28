Cem Garipoğlu'nun mezarı 15 yıl sonra açılıyor: İşlem tarihi belli oldu

Garipoğlu'nun mezarının açılacağı tarih kesinleşti. Mezarlık açma işlemi 3 Ekim 2024 Perşembe günü saat 11:00'de gerçekleştirilecek.

Garipoğlu ailesinin mezarının açılacağı haberi verildi. Delil kaybının korunması ve güvenliğin sağlanması amacıyla, işlem sırasında emniyet görevlilerinin hazır bulunacağı belirtildi. Ayrıca Garipoğlu ailesinden bir üyenin ya da bir komşusunun mezarlığında ayrılması gerektiği ifade edildi.

Adli Tıp Kurumu'na Gönderilecek Savcılık, belediyeyle iletişim kurarak, mezardan çıkarılacak cenazenin incelenmesi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na nakil aracı ve görevlilerin hazırlanmasını istedi.

Kayıt Aşaması Altına Alınacak Fethi kabir işlemi sırasında kamera ve fotoğraf çekimleri yapıldı. Olay yeri inceleme ekibi ve kullanılan da mezarlıkta hazır bulunuyor. Ayrıca, işlem kesintisi için nöbetçi adli tabibin de kabir açma sırasında görev yapılacağı açıklandı.