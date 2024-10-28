Cem Garipoğlu'nun mezarından çıkan poşette şok detay!

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararıyla 3 Ekim'de açılan mezardan çıkan teklifle ilgili Karabulut ailesi talebi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı tarafından yapılan incelemede, poşet üzerinde insan kanına dair bir bulguya rastlanmadı.

Hazırlanan raporda, poşetin UV ışık kontrolü, DNA izolasyonu ve çeşitli testlerle incelenen poşetin iç kısmından alınan kan örneğinin insan kanı olmadığına varıldı. Raporda, "Poşetin üst kenardan düğümden alınan sürüntü örneği ve poşetin iç kısmından alınan kan örneği, genetik analizlerde insan DNA'sına ait sonuç vermemiştir" ifadesi yer aldı.