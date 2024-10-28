Cem Garipoğlu'nun mezarından çıkan poşette şok detay!

15 yıl önce Münevver Karabulut'u öldüren ve 2014 yılında hapishanede intihar ettiği ileri sürülen Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasının ardından yapılan DNA incelemeleri tamamlandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Cem Garipoğlu'nun mezarından çıkan poşette şok detay!
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Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararıyla 3 Ekim'de açılan mezardan çıkan teklifle ilgili Karabulut ailesi talebi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı tarafından yapılan incelemede, poşet üzerinde insan kanına dair bir bulguya rastlanmadı.

Hazırlanan raporda, poşetin UV ışık kontrolü, DNA izolasyonu ve çeşitli testlerle incelenen  poşetin iç kısmından alınan kan örneğinin insan kanı olmadığına varıldı. Raporda, "Poşetin üst kenardan düğümden alınan sürüntü örneği ve poşetin iç kısmından alınan kan örneği, genetik analizlerde insan DNA'sına ait sonuç vermemiştir" ifadesi yer aldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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