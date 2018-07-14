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Cem Gürdeniz: Darbeyi TSK'nın Atatürkçü kadroları bastırdı

Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz 15 Temmuz Amerikancı darbe girişiminin Türk ordusunun yurtsever ve Atatürkçü kadroları tarafından bastırıldığını söyledi. Türkiye'nin Mustafa Kemal'in rotasından şaşmaması gerektiğine vurgu yapan Gürdeniz, Doğu Akdeniz'deki son gelişmelere de dikkat çekti.

Cem Gürdeniz: Darbeyi TSK'nın Atatürkçü kadroları bastırdı

Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, Ulusal Kanal'da 15 Temmuz Fethullahçı-Amerikancı Darbe girişimi ile ilgili konuştu.

Gürdeniz, 15 Temmuz gecesinin ilk dakikalarında darbe girişimin FETÖ tarafından yapıldığını söylediğini ifade etti.

Türkiye'nin gücünün 15 Temmuz'da görüldüğünü söyleyen Amiral Gürdeniz, önemli olanın Mustafa Kemal Atatürk'ün rotasından şaşmamak olduğunun altını çizdi.

Gürdeniz'in dikkat çektiği bir diğer konu da Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi hedef alarak yapılan tatbikatlar oldu.

Gürdeniz, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin açık açık hedef gösterildiğini söyledi, suların giderek ısındığına dikkat çekti. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #tsk #cem gürdeniz
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