Türkiye Gençlik Birliği (TGB), Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz’le Doğu Akdeniz konusunda röportaj yaptığı ‘3 soru 3 cevap’ videosunu yayınladı.

TGB, siyaset, ekonomi, eğitim, bilim ve kültür-sanat gibi birçok alanda video röportajlar yapacağı ‘3 soru 3 cevap’ projesine başladı. TGB’liler, ‘3 soru 3 cevap’ın ilk videosunu resmi sosyal medya hesaplarında yayınladı. Doğu Akdeniz meselesinin ele alındığı video röportajda, Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz kritik soruları yanıtladı.

Röportajdan kesitler şu şekilde:



Doğu Akdeniz’in Türkiye açısından önemi nedir?

Eskiden biz Kıbrıs’a yavru vatan derdik ama sözde Kürdistan’ın kurulma gayretleri ve Türkiye’nin sahip olduğu enerji potansiyeli konularının öne çıkmasıyla birlikte Kıbrıs artık yavru vatan değildir, Türkiye jeopolitiğinin ayrılmaz bir parçasıdır. Yani vatanın ta kendisidir. Kıbrıs’ın bağımsız bir Türk devleti olarak siyasi jeopolitik hayatını sürdürmesi Türkiye’nin bu topraklardaki güvenliği, savunması, refahı ve mutluluğu için ayrılmaz olmuştur.



Doğu Akdeniz’in Suriye’nin kuzeyindeki gelişmelerle bağlantısı var mıdır?

Doğu Akdeniz dünyadaki petrol ve doğalgaz rezervlerinin yüzde kırkından fazlasının dünyaya çıktığı deniz alanı. İkinci bir İsrail Devleti’nin kurulmasının, İsrail’in güvenliği için çok önemli stratejik sonuçları olacaktır.

Bu topraklarda kurulacak üsler, en önemlisi deniz üssü sayesinde Rusya’nın güneyden kuşatılması ve kontrol edilmesinde çok büyük yol alınacaktır.

Bir Kuşak Bir Yol (One Belt One Road) Projesinin deniz bacağı Akdeniz’den geçiyor. Bu projenin Hazar üzerinden kara bacakları ise Türkiye’den geçiyor.

Sözde Kürdistan’ın kurulmasıyla Çin’in bu projesinin de bu bölgeden tehdit altına alınabileceğini söyleyebiliriz.



Türkiye’nin bu süreçteki konumu ve çözümler hakkında düşünceleriniz nelerdir?

Türkiye, cumhuriyet tarihi boyunca gücünü ulusal güçten alan ve bölgesinde, hem Balkanlarda hem Ortadoğu’da bir istikrar kuşağı yaratmaya çalışan bir dış politika izlemiştir. Türkiye,Doğu Akdeniz ve Ege krizlerinde doğru tavırlar almıştır. Kıbrıs Barış Harekâtı çok doğru bir karardır, tarihte örneği yoktur. Büyük Taarruz’dan sonra ilk defa Türkler, bağımsız Türk varlığı için kan akıtarak toprak kazanmıştır. Türkiye jeopolitiğinin eksik bir parçası tamamlanmıştır. 2004 Kıbrıs referandumunda, Annan Planı’na o dönemki hükümetin desteğiyle Kıbrıs halkının ‘evet’ demesi tarihin yazdığı çok büyük bir hatadır. Kuzey Kıbrıs dediğim gibi Türk jeopolitiğinin ayıramaz bir parçasıdır ve kaderi, Türkiye’nin kaderinden ayrılamaz. Türkiye hala Doğu Akdeniz’de kıta sahanlığı sınırını ilan etmemiştir. Bu çiti çekmemiz ve münhasır ekonomik bölgeyi buna göre ilan etmemiz lazım. Hukuki temeli sağlamamız için kıta sahanlığını ilan etmemiz gerekir. Libya’yla ikili görüşmeler yapılmalı, Suriye’yle derhal yan sınır anlaşması müzakere edilmeli ve KKTC ile Kıbrıs’ın batısı için sınır anlaşması yapılmalı. Türkiye bu şekilde Yunanistan, Mısır, İsrail, Güney Kıbrıs bloğunu rahatlıkla kırabilecektir.

‘3 soru-3 cevap’ röportaj serisi, farklı alanlarda, farklı sorularla devam edecek.

