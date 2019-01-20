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Cem Gürdeniz: Mavi Vatan için mücadeleye hazırız

Mavi Vatan kavramını Türkçe'ye ve düşünce dünyamıza kazandıran Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, Ulusal Kanal'da Mavi Vatan programında önemli açıklamalarda bulundu. Gürdeniz, Yunanistan ve Kıbrıs Rum Yönetimi'nin arkasına ABD, AB ve İsrail'i alarak Türkiye karşıtı faaliyetlerine devam ettiğini söyledi

Cem Gürdeniz: Mavi Vatan için mücadeleye hazırız

Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz... Bugün sıkça duyduğumuz "Mavi Vatan" kavramını ilk kez 2006'da kullanan isim...

Aydınlık Gazetesindeki köşesine Mavi Vatan adını koyan Gürdeniz, Yunanların "Mavi Vatan Konseptinden" büyük rahatsızlık duyduğunu söyledi.

Gürdeniz, sadece Yunan devletinin değil Yunan basınının da Türkiye'nin denizcileşmesinden korktuğunu ifade etti.

Cem Gürdeniz Ege'de Yunanistan tarafından işgal edilen ada ve adacılıklara günü geldiğinde müdahale edileceğini söyledi.

Gürdeniz, Yunanistan'ın sadece ada ve adacıkları işgal etmediğini Kıbrıs Rum Kesimi ile birlikte Türkiye'nin 100 bin kilometre karelik mavi vatan alanını çaldıklarını da  söyledi.


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ulusal.com.tr
 

Etiketler; #Mavi Vatan #cem gürdeniz #ulusal kanal #yunanistan #abd #ab #israil
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