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Cem Gürdeniz Ulusal Gönüllüleri ile buluştu
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Cem Gürdeniz Ulusal Gönüllüleri ile buluştu

Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz Ayvalık'ta Ulusal Gönüllüleriyle buluştu. Gürdeniz, Mavi Vatan'da ki son gelişmeleri ve tarihsel süreci anlattı.

Cem Gürdeniz Ulusal Gönüllüleri ile buluştu

Türkiye'nin her köşesinde Mavi Vatan'ı anlatan emekli Tümamiral Cem Gürdeniz 'in yeni adresi Balıkesir Ayvalık oldu. Gürdeniz, Ulusal Gönüllüleriyle buluştu.

Gürdeniz, önce Mavi Vatan'ın tarihini sonra da gelinen noktayı özetledi. 

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de görünüşte yalnız olduğunu söyleyen Gürdeniz, dış politikada değişikliğin önemini vurguladı. 

Gürdeniz, Türkiye'yi hedef alan "Amerika'dan sonra Rusya'nın boyunduruğu altına girdi " eleştirilerine yanıt verdi.

Emekli Tümamiral, Rusya Enerji bakanı Aleksandır Novak'ın iki ülkenin işbirliği yönündeki çıkışını da değerlendirdi.



HABER - KAMERA: ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ
ulusal.com.tr

Etiketler; #cem gürdeniz
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