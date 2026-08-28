Cem Küçük soruşturmasında gelişme! Firari İsmail Çanak teslim oldu: "Bildiklerimi anlatacağım"

Adliyede jandarma ekiplerince gözaltına alınan Çanak’ın, soruşturma dosyasına ilişkin "bildiklerini anlatmak istediğini" beyan ettiği öğrenildi.

ADLİYEDE JANDARMA EKİPLERİNCE GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülen örgütlü suçlar dosyası kapsamında bir süredir aranan İsmail Çanak, 28 Ağustos 2026 öğle saatlerinde bizzat adliyeye gelerek teslimiyet bildiriminde bulundu:

Gözaltı İşlemi: Adliye binasında hazır bulunan jandarma görevlileri tarafından işlemleri yapılmak üzere resmi olarak gözaltına alındı.

Etkin Pişmanlık / İtiraf Sinyali: Çanak’ın teslim olurken dosyada yer alan iddialar, finansal ve örgütsel irtibatlara ilişkin detaylı açıklamalarda bulunmak ve bildiklerini paylaşmak istediğini ilettiği kaydedildi.

SAVCILIK İFADESİ BEKLENİYOR

Jandarmadaki kimlik tespiti ve resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından şüphelinin, soruşturmayı derinlemesine yürüten cumhuriyet savcısına kapsamlı ifade vermesi bekleniyor. İtirafçı olma ihtimali bulunan Çanak'ın vereceği beyanların dosyadaki diğer şüpheliler ve yeni operasyonel süreçler açısından belirleyici olacağı değerlendiriliyor.