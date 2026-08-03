Cem Küçük soruşturmasında yeni gelişme: Gazeteci Tahir Sarıkaya gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan Cem Küçük soruşturması kapsamında sıcak bir gelişme yaşandı. Hakkında adli işlem başlatılan gazeteci Tahir Sarıkaya, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ekipleri tarafından gözaltına alındı.

HESAPTAKİ YÜKSEK TUTARLI GİRİŞLER MERCEK ALTINDA

Soruşturma kapsamında gazeteci Tahir Sarıkaya’nın banka hesapları üzerinde detaylı inceleme yapıldı. Yürütülen finansal analizlerde, Sarıkaya’nın hesaplarında kaynağı belirsiz olan yüksek tutarlı para girişlerinin ve transferlerin bulunduğu belirlendi.

PARANIN BİR KISMI KRİPTOYA AKTARILDI

Hesap incelemelerinde para trafiğine dair önemli bir detay ortaya çıkarıldı. Yapılan tespitlerde, söz konusu şüpheli transferlerin bir kısmının kripto hesaplarına aktarıldığı ifade edildi. Elde edilen tüm para hareketlerinin soruşturma dosyası kapsamında incelendiği öğrenildi.

Gözaltı kararının ardından işlemler devam ederken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Cem Küçük soruşturması kapsamında yürütülen adli sürecin ve işlemlerin sürdüğü bildirildi.