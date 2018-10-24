Oyuncu Cem Özer, Afyonkarahisar'daki film çekimleri sırasında sette kaza geçirip ayağını kırmıştı. Tedavi için İstanbul'a getirilen Özer'in sağlık durumu kötüleşti ve yoğun bakıma kaldırıldı. Sanatçının doktorundan son dakika açıklaması geldi

11 gün önce film çekimi sırasında ayağını kıran sunucu ve oyuncu Cem Özer oksijen tedavisi görüyordu. Dün, hava ya da yağ embolisi başına sıçrayınca yoğun bakıma alındı.



Cem Özer'in kızı Cemre, “Babam şu an yoğun bakımda uyutuluyor. Ayağındaki kırık sonrası oksijen tedavisi görüyordu. Hava ya da yağ embolisi başına sıçramış. Dün yoğun bakıma alındı. Şu an hiçbir şey söyleyemiyor doktorları. Biz de çaresizce bekliyoruz.” demişti.



Sanatçının doktorundan açıklama geldi.



'BİR SÜRE UYUTULARAK TEDAVİSİNE DEVAM EDİLECEK'



İşte o açıklama...



"2 gün önce sağ ayak bileğindeki kırık nedeniyle ameliyat edilmiş olan değerli Sanatçı Cem ÖZER, 22.10.2018'de yara iyileşmesi için görmekte olduğu Hiperbarik Oksijen Tedavisini 5. seansı sonunda diğer hastaların çıkışından hemen sonra kabinden çıkmak üzereyken, İDİYOPATİK EPİLEPTİK ATAK (sara nöbeti) geçirmeye başlamış ve şuuru kapanmıştır. Anında yapılan müdahale ve MR, BT ve diğer tetkikleri sonucu akciğerde bül rüptürüne bağlı pnömotoraks sonucu gelişen hava embolisi şüphesiyle Yoğun Bakım Ünitesi'ne alınmış, bir süre uyutularak yakından takip ve tedavi edilmesi planlanmıştır."



Değerli kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.



Şişli Florence Nightingale Hastanesi Başhekimi



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