Cem Uzan Abdullah Gül'ü işaret etti: Belgeleriyle açıklayacağım

Son dönemde Türkiye’ye döneceği iddia edilen iş adamı Cem Uzan sosyal medya hesabından dikkat çeken bir video paylaştı.

Arka planda Ahmet Kaya’nın 'Siz benim neler çektiğimi nerden bileceksiniz' şarkısının çaldığı videoda Uzan’ın uğradığı operasyonlara ait görüntülere yer verildi.

"Yakında belgeleri de açıklayacağım" diyen Uzan, paylaşımının altına ise Abdullah Gül ve ekibini işaret etti.

Uzan'ın paylaşımı şöyle;

“Bugün tam 16 sene oldu @aptullahgul ve FETÖ çetesi ve polislerinin arasına daldım simdi hepsi firari @aptullatıfsener (bugün CHP) Ahmet Ertürk ve TMSF denen hırsızlar ordusu!! Ali Babacan ve diğer FETÖ çete mensupları. Ailemin 50 senelik mazisine 218 şirkete 40 bin çalışana tecavüz ettiklerinde. Yüce Allah hepsinin belasını versin. İman sahibi hiç kimse bunu bir insana yapmaz. Yakında belgeleri de açıklayacağım. Kim Telsim satışından rüşvet aldı? Kim Star TV’den ve çimento fabrikalarından rüşvet aldı. Star gazetesinin TMSF’den alan kişi kim? Hapiste mi hala? Her şey açıklanacak. Aydın Doğan ve damadı!!”