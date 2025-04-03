Cem Yiğit Üzümoğlu ve 10 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "boykot" çağrılarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Cem Yiğit Üzümoğlu ve 10 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
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Başsavcılık, "nefret ve ayrımcılık" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamaları kapsamında resen soruşturma başlattı. İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda 16 kişinin kimliği belirlendi ve 11 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu da bulunuyordu. Sorgularının ardından şüpheliler, yurt dışına çıkış yasağı ve ayda iki kez imza verme şartıyla serbest bırakıldı.

Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini ve hakkında gözaltı kararı bulunan diğer şüpheliler için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

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