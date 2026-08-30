Cem Yılmaz'ın sağlık durumunda son gelişme! Hastane odasından fotoğraf paylaştı

Çanakkale'de dün geçirdiği kalp krizi sonucu anjiyo olan ünlü komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından hastane odasında çektirdiği bir fotoğrafla paylaşımda bulunarak "Sağolun arkadaşlar iyiyim" mesajını verdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Cem Yılmaz'ın sağlık durumunda son gelişme! Hastane odasından fotoğraf paylaştı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy köyündeki yazlık evinde dün akşamüstü kalp krizi geçiren ünlü komedyen Cem Yılmaz, ÇOMÜ Hastanesinde anjiyo oldu.

Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Akşit tarafından Cem Yılmaz'a el bileğinden yaklaşık 40 dakikada gerçekleştirilen operasyonla balon ve stent işlemi yapıldı. Operasyon sonrası Cem Yılmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"SAĞOLUN ARKADAŞLAR İYİYİM"

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından hastane odasında fotoğrafıyla yaptığı paylaşımda "Sağolun arkadaşlar iyiyim" mesajı vererek şu ifadelere yer verdi: "Tam Goranın çekimleri bitti, dedim ki şimdi iş bitince çıkar yorgunluğu, sette hiç belli etmez, kemiklerin ağrır iş bitince.. Dün kötü bi ağrı saplandı göğsüme sırtıma, eve gidip yatsam hala yatıyor olurdum. Ayvacık da ilk hastanede, burada Çanakkale de ki arkadaşlarıma teşekkür ederim, edeceğim sonra detaylı. Soran eden gelen herkese teşekkür ederim..Sağlık bakanımız da sağ olsun geçmiş olsun dileklerini iletmiş. Tüm sağlık dünyası zaten beni sever ne mutlu neyse. Kötü bir gün geçirdim vesselam. Doktorlar stresten uzak durun dedi. Güldüm :) yine abi az iç diyen, saçı kesti yeni imaj diyenlere bir sözüm var siz olmasanız kalp krizi de olmazdı hayatta:) Sevenlere tekrar tekrar teşekkür ederim. Sağlıklı olun inşallah."

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