Cemal Enginyurt’un danışmanı Cem Tekinoğlu tutuklandı!

Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu, "fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak" suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Cemal Enginyurt’un danışmanı Cem Tekinoğlu tutuklandı!
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fuhuş ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama soruşturması kapsamında gözaltına alınan Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FUHUŞ VE AKLAMA SUÇLARINDAN TUTUKLANDI

Tekinoğlu'nun, "bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak" suçlarından tutuklandığı bildirildi.

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