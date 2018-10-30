Kaşıkçı cinayetinin üzerinden 28 gün geçti. Geçen sürede Kaşıkçı'nın cesedi İstanbul'un birçok noktasında didik didik arandı ancak bir sonuca ulaşılamadı. Siyasilerden de konuyla ilgili açıklamalar geliyor... CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Her şeyden haberi olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cinayetten de haberi vardı" iddiasını ortaya attı.

Günlerdir hem Türkiye'de hem diğer ülkelerde tartışmalara neden olan Kaşıkçı cinayeti hala çözülemedi.



Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan," olayı çözmemiz gerekiyor ortada bırakamayız" dedi.



Erdoğan'ın açıklamalarına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi.



Kılıçdaroğlu, "katiller elerini kollarını sallayarak gitti, Erdoğan'ın cinayetten haberi vardı" iddiasını ortaya attı.



CHP Genel Başkanı iddasını, Yasin Atay'ın Kaşıkçı'nın nişanlısıyla telefonda yaptığı konuşmayla destekledi.



Öte yandan soruşturma kapsamında Suudi savcı Ma'cib ve beraberindeki heyet,Başkosolosluk binasına inceleme için giriş yaptı.







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