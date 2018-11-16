Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı için başta Fatih ve Kocatepe camileri olmak üzere bir çok camide cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı.

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Washington Post yazarı gazeteci Cemal Kaşıkçı için Fatih Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.



Cuma namazının ardından Fatih Camisi bahçesinde bir araya gelen kalabalık, Kaşıkçı için dua etti. Ardından kılınan gıyabi cenaze namazına, Kaşıkçı'nın dünyanın birçok ülkesinden gelen gazeteci dostları, milletvekilleri, Arap siyasetçiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Burada konuşan AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, Kaşıkçı için Türkiye'nin dört bir tarafında, bu sabah da Mekke'de gıyabi cenaze namazı kılındığını söyledi.



Aktay, ortada cenaze yokken cenaze namazı kılmanın çok alışıldık bir durum olmadığını kaydederek, "Başlı başına ayıp bir durumdur bu. Biz, Cemal Kaşıkçı'nın kaybolduğu ve katledildiği anlaşıldığı günden itibaren adalet talep ettik, olayın tamamen aydınlatılmasını talep ettik. Şu ana kadar ortaya çıkan birçok gerçek, onun vahşi bir biçimde katledilmiş olduğu ve cesedinin parçalanarak, konsolosluk dışına çıkarılarak, bir yerlerde yok edildiği şeklindedir." diye konuştu.



Ortaya çıkan her gerçeğin suçu işleyenlerin caniliklerini daha da belirginleştirdiğini ifade eden Aktay, şunları kaydetti:

"Bu cinayet Cemal Kaşıkçı'nın naçiz vücudunu ortadan kaldırmış olabilir ama onun fikirlerini yaydı. Onun uğruna mücadele verdiği bütün fikirler bütün dünyanın konusu haline gelmiş oldu. Şimdi herkes bu soruyu soruyor, 'neden öldürüldü?' Bu soru her sorulduğunda onun katillerinin kabusu haline gelmeye devam ediyor. Cemal Kaşıkçı katillerinden çok daha uzun yaşayacak. Biz onun katillerinin neyin peşinde olduklarını soruyoruz. Asıl katillerinin, azmettiricilerinin kimler olduklarını sormaya devam edeceğiz. Cenaze namazını kılmamız, onun cesedine ne olduğu sorusunu sormaktan vazgeçeceğimiz anlamına gelmiyor. Dünyada bir sembol haline gelmiş bulunuyor. Esas itibarıyla Cemal Kaşıkçı'nın öldürülme biçimi dolayısıyla Türkiye'ye karşı büyük bir saldırının da deşifre olmasını sağlamış oldu. Sadece deşifre olmasını sağlamadı, bu saldırıyı da önlemiş oldu. Cemal Kaşıkçı kendi hayatını ortaya koyarak Türkiye'ye karşı yönelen bir saldırının da önüne geçmiş oldu."



Aktay, Kaşıkçı'nın davasını gütmeye ve adalet aramaya devam edeceklerini anlatarak, Kaşıkçı'yı katleden ekibin kendi başlarına göre hareket ettiklerine de inanmadıklarını belirtti.



AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı ise Kaşıkçı'nın öldürülmesinin İslami, ahlaki ve insani olmadığını ifade etti.



Çamlı, Kaşıkçı cinayetini takip ettiklerini belirterek, "Tamamen emperyalistçe ve siyonistçe bir fiille karşılaştık. Merhum Cemal Kaşıkçı'nın menfur bir şekilde vesile olduğu olay bize şunu söylüyor: 'Ey ümmet-i Muhammed bütün dünyanın kulakları size açılmıştır, bir olun, birlik olun.' Bu paramparça edilmiş cesetlerin nereden, hangi akıldan çıktığını gayet iyi biliyoruz. Siyonizm güdümlü bir emperyalist aklın ürünüdür bu, ötekiler de figüran olmuşlardır, ellerini kana bulamışlardır." ifadelerini kullandı.



Çamlı, Müslümanların birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğunu dile getirdi.



"Sadece Cemal boğulmadı, bütün insanlık boğuldu"



Türk-Arap Medya Derneği (TAM) Başkanı Turan Kışlakçı, Cemal Kaşıkçı'nın bir grubun, bir örgütün adamı olmadığını, sadece bir gazeteci olduğunu ifade etti.



Kışlakçı, 21. yüzyılda bir barbarlık işlendiğini dile getirerek, "Cemal'in cesedinin parçalandığını duyduk, sadece parçalanmadı cesedi yok edildi. Bugün cenaze namazını kıldık, musalla taşında bir ceset parçası yok. Bütün insanlık için bu utanç verici bir şeydir. Cemal'in son sözü, 'ben boğuluyorum' oldu. Sadece Cemal boğulmadı, bütün insanlık boğuldu." dedi.



Turan Kışlakçı, Kaşıkçı'ya adalet için tüm dünya liderlerinin seferber olması gerektiğini de kaydetti.



Cami bahçesinde Kaşıkçı için pankartlar açıldı.



Öte yandan, İstanbul'un yanı sıra dünyanın birçok yerinde de Kaşıkçı için gıyabi cenaze namazı kılındı.



Ankara'da gıyabi cenaze namazı kılındı



Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı için Kocatepe Camisi'nde, cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı.



Cemal Kaşıkçı'nın cenaze namazına katılmak isteyen vatandaşlar, cuma namazının ardından cami bahçesinde bir araya geldi.



Burada gıyabi cenaze namazı kılınan Cemal Kaşıkçı için dua edildi.



Kaşıkçı için Kocatepe Camisi'nin yanı sıra birçok şehirde de gıyabi cenaze namazı kılındı.