Mısırlı gazeteci Osama Gaweesh, "Uluslararası toplum Cemal Kaşıkçı cinayetini unutmuş görünüyor. Cemal'le ilgili haberler flaş olmaktan çıkarak günlük rutin haberler arasına girdi. Bu tam da Suudi Arabistan'ın istediği şey" dedi.

Mısırlı gazeteci Osama Gaweesh, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin uluslararası basının gündeminden düşmeye başladığını, bunun da Suudi Arabistan'ın istediği şey olduğunu söyledi.



AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Gaweesh, Kaşıkçı'nın öldürülmesinin üzerinden 40 günden fazla zaman geçtiğini belirterek, "Uluslararası toplum Cemal Kaşıkçı cinayetini unutmuş görünüyor." dedi.



"Cemal'le ilgili haberler flaş olmaktan çıkarak günlük rutin haberler arasına girdi." ifadesini kullanan Gaweesh, "Bu tam da Suudi Arabistan'ın istediği şey." değerlendirmesinde bulundu.



"Onlar unutsa da biz asla vazgeçmeyeceğiz." diyen Gaweesh, şunları dile getirdi:

"Suudiler üzerinde, medya aracılığıyla gösteriler düzenleyerek baskı kurmayı sürdürmeliyiz. Şu üç sorunun yanıtını talep etmeliyiz: Naaş nerede? Emri kim verdi? Bu cinayetin sorumlusu kim?"



"Suudi Arabistan tepkileri hafife aldı"



Alman gazeteci Katrin Pribyl ise Kaşıkçı cinayetinin unutulmadığını belirterek, "Dünya haklı olarak, haberlere yansıyan vahşetle ve Suudi Arabistan'ın olayla ilgili bilgi vermemesi nedeniyle şoke olmuş durumda." diye konuştu.



Kaşıkçı cinayetinin bu hafta içinde Birleşmiş Milletler'de gündeme gelmiş olmasının önemine işaret eden Pribly, "Herkes cevaplarını alana kadar soruların sorulmasına devam edilmeli. Suudi Arabistan, Kaşıkçı cinayetinin dünya çapında uyandıracağı tepkiyi çok hafife almış görünüyor." görüşünü paylaştı.



Dünya çapında gazetecilerin Kaşıkçı cinayetine güçlü tepki verdiğini belirten Pribly, "Örneğin Yemen'deki savaşın medyaya yansıması ile mukayese ederseniz, bütün bu yıllar içinde savaşın hak ettiği kadar dikkat çekmemesinin trajik olduğunu görürsünüz." değerlendirmesinde bulundu.



Pribly, Kaşıkçı cinayetiyle birlikte Suudi Arabistan'ın Yemen'deki rolünün ve Batılı ülkelerin bu ülke ile ticari ilişkilerinin de mercek altına alınmaya başlamasının olumlu bir gelişme olduğunu kaydetti.



"Maalesef pek çok kimse, tüm dünya çapında bir sürü araştırmacı veya eleştirel gazetecinin kovuşturulduğunun, hapsedildiğinin veya öldürüldüğünün farkında değil." ifadesini kullanan Pribly, "Bu kaygı verici trendin daha da kötüleşmesi rahatsız edici. Gerek gazeteciler, gerekse politikacılar basın özgürlüğünün hayati öneminin altını ne kadar çizse azdır." diye konuştu.



İngiliz gazeteciler sendikasından tepki



İngiltere Ulusal Gazeteciler Sendikasından (NUJ) açıklamada da Kaşıkçı cinayetinin sorumlularının cezasız kalmaması gerektiği belirtilerek, "Sendika olarak Uluslararası Gazeteciler Federasyonunun bütün hükümetlere yaptığı 'Suudi Arabistan gerçeği söyleyene ve sorumluları tutuklayana kadar bu ülke ile iş birliğini durdurma' çağrısını destekliyoruz." ifadesi kullanılmıştı.



Bütün hükümetlerin bu konuda Suudi Arabistan'a karşı harekete geçebileceği anımsatılan açıklamada, "Katillerin ve cinayet emrini verenlerin adalet önüne çıkarılması için bütün hükümetlerin elinde ekonomik kozlar, diplomatik araçlar ve uluslararası aygıtlar bulunuyor." değerlendirmesine yer verilmişti.

