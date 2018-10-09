Türkiye ve dünyanın gözü kulağı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbetine çevrildi. Türkiye soruşturmayı sürdürüyor. Özellikle Suudi Arabistan'dan İstanbul'a inen iki uçak araştırılıyor. Amerika ve Birleşmiş Milletler de Kaşıkçı için "endişe" açıklamaları geldi. Bugün salı, biliyorsunuz partilerin grup toplantıları vardı. Konu toplantılarda da gündeme geldi.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı hem Türkiye'nin hem dünyanın gündeminde... Soruşturma sürerken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olayı değerlendirdi.



15 kişilik grubu taşıyan iki uçaktan söz ediliyor. Erdoğan, incelemelerin sürdüğünü belirtti.



Suudi Arabistanlı yetkililerine de seslendi...



ABD Başkanı Donald Trump da Kaşıkçı'nın akıbetine ilişkin, "Bu konuda endişeliyim." dedi.



Daha sonra Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Trump'ın sözlerine bazı eklemeler yapıldı; "Bu konuda bazı oldukça kötü haberler var. Bu hoşuma gitmiyor." denildi.



"Suudi Arabistan yönetimine, Bay Kaşıkçı'nın ortadan kaybolmasıyla ilgili soruşturmayı tamamen desteklemesi ve bu soruşturmanın sonuçları hakkında şeffaf olması çağrısında bulunuyoruz."



Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric de Kaşıkçı hakkında konuştu. Ardından BM'den Suudi Arabistan'a "İş birliği yap" çağrısı geldi. Çağrıyı, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani yaptı.



Konu partilerin grup toplantılarında da gündeme geldi.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olayı "mafya vari yöntem" olarak niteledi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise hükümete önerilerini sundu.



