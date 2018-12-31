A Haber, Suudi Arabistan konsolosluğunda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ait yeni görüntüleri yayınladı. Görüntülerde, boğularak öldürüldükten sonra 15 kişilik infaz timinin başındaki adli tıp uzmanı Tubaigy tarafından parçalanan Kaşıkçı'nın cesedinin bavullarla taşındığı görülüyor.

A Haber, öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cinayetine ait yeni görüntüleri yayınladı.



Görüntülerde Kaşıkçı'nın parçalanan cesedinin başkonsolosun rezidansına bavullarla taşındığı görülüyor.



Sabah Özel İstihbarat'tan gazeteci Abdurahman Şimşek, Ferhat Ünlü ve Nazif Karaman'ın verdiği bilgilere göre ceset 15:09'da siyah minibüsle başkonsolosun rezidansına getirildi.



Parçalanan ceset, Suudi Arabistan Başkonsolosluğundan 5 ayrı bavula konularak konsolosluk rezidansına taşındı.



Cemal Kaşıkçı'nın boğularak öldürülmesinin ardından parçalara ayıran Suudi Arabistan Adli Tıp Kurumu Başkanı kasap lakaplı Dr. Salah Muhammed Al Tubaigy'in, cinayetten dakikalar önce "Kesmeyi iyi bilirim. Sıcak beden üzerinde hiç çalışmadım ama kolayca hallederim" dediği öğrenildi.