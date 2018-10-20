Suudi Arabistan'ın Cemal Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürüldüğü itiraf etmesinin ardından zihinlerdeki soru cesedin nerede olduğu.

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" itiraf etti.



Suudi kaynaklardan yansıyan bilgilere göre, ülkede konuyu soruşturan birim de henüz bu sorunun net olarak yanıtını bilmiyor.



YEREL İŞBİRLİKÇİYE VERİLDİ

Ancak Reuters'a konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili yaşanan olayın ardından Cemal Kaşıkçı'nın cansız bedeninin yerel bir işbirlikçiye teslim edildiği bilgisini paylaştı.



Yetkiliye göre Suudi konsolosluğunda görevli bir şoför gazeteci Kaşıkçı'nın cansız bedenini yerel bir işbirlikçiye teslim etti.