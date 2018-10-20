Suudi Arabistan yönetimi Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü itiraf etmesinin ardından Kaşıkçı'nın cesedi ne oldu sorusu gündemdeki yerini koruyor. Reuters son dakika olarak duyurdu: Cemal Kaşıkçı'nın cesedi neredeyse bulunmak üzere! Reuters'e açıklama yapan bir Türk yetkili, Cemal Kaşıkçı'nın bedeninin akıbetini öğrenmeye çok yaklaştıklarını belirtti. Yapılan açıklamada Yalova ve Belgrad Ormanı'nda polislerin araştırma yaptığı ve bölgedeki kamera kayıtlarının incelendiği duyuruldu

Suudi Arabistan yönetimi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürüldüğünü itiraf etti. Cinayet itirafının ardından "ceset nerede" sorusu sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasında yer aldı



Cemal Kaşıkçı'nın cesedi nerede? İngilizce olarak açılan #WhereIsTheBody etiketine binlerce paylaşım yapıldı. Kraliyet Ailesinden yapılan açıklamadan naaşının ne yapıldığına dair bir bilgi yer almaması, uluslararası medyada yayınlanan Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin parçalandığı iddialarına güç kazandırdı. Reuters'e konuşan Suudi bir yetkili cesede ne olduğunu bilmediklerini söyledi.



Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde, Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğu'na geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği" belirtildi.



Cesedinin akıbeti belli değil

Riyad yönetimi tarafından gazetecinin ölümüyle ilgili paylaşılan bilgiler arasında cesedinin akıbetine yer verilmedi.



Suudi Arabistan Başsavcılığının dosya hakkındaki soruşturmayı sürdürdüğü ve olayla ilişkili 18 Suudi Arabistan vatandaşının gözaltına alındığı aktarıldı.



Kaşıkçı'nın ölümünde parmağı olan herkesten hesap sorulacağını ve adalete teslim edileceğini duyuran savcılık, "elde ettiği tüm gerçeklerin paylaşılacağını ve sorumluların adalet karşısına çıkarılacağını" kaydetti.



Reuters son dakika olarak duyurdu: Cemal Kaşıkçı'nın cesedi neredeyse bulunmak üzere!

Üst düzey bir Türk yetkiliden bilgi alan uluslararası haber ajansı, polis ekiplerinin Kaşıkçı'nın cesedinin yerini bulmak üzere olduğunu dünyaya duyurdu. Ekipler Yalova ve Belgrad Ormanı'nda arama yapıyor.