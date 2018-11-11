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Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz'den 16 Kasım çağrısı

Öldürülen Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, bütün müslümanları 16 Kasım cuma günü Cemal Kaşıkçı için gıyabi cenaze namazı kılmaya davet ett.

Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz'den 16 Kasım çağrısı

Sosyal medya hesabı üzerinden çağrıda bulunan Hatice Cengiz, bütün müslümanları 16 Kasım günü Cuma namazının ardından Cemal Kaşıkçı için gıyabi cenaze namazı kılmaya davet etti. 

Hatice Cengiz'in o paylaşımı şöyle:

Bütün müslümanları; 16 Kasım’da Cuma namazından sonra, Mescidi Nebevi de dahil olmak üzere İslam alemindeki tüm mescidlerde Cemal Kaşıkçı’nın ruhu için gıyabi cenaze namazı kılmaya davet ediyorum. Mekanı cennet olsun. Peygamber, sıddık ve şehitlere komşu olsun. #JamalKhashoggi



ulusal.com.tr

Etiketler; #hatice cengiz #cemal kaşıkçı
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