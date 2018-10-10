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Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz: Hala umudum var

Kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Habertürk'e konuştu. Cengiz, "Hala yaşadığına dair umudum var. Kesin açıklamayı bekliyorum" ifadelerini kullandı

Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz: Hala umudum var

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Habertürk açıklamalarda bulundu.

Cengiz, "Hala yaşadığına dair umudum var. Kesin açıklamayı bekliyorum. Mesele ülkeler ve devletlerin alanına girdi. Bu nedenle açıklama yapmayı uygun görmüyorum. Mesele çok hassas, şu ara sessiz kalmak benim için daha iyi" ifadelerini kullandı.

Hatice Cengiz, daha önce konuyla ilgili olarak Washington Post gazetesine yazdığı makalede, "Türk yetkililerin durumu yakından takip ederken yaptıkları çalışmalara tanıklık ettim. Türk hükümet yetkililerinin (bu konuyu çözme anlamında) yeteneklerinden eminim. Şu anda da Başkan Trump ve eşi Melania Trump'tan, Cemal'in ortadan kaybolması konusunu aydınlatmaya yardımcı olmalarını rica ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler; #cemal kaşıkçı #hatice cengiz
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